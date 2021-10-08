包含台股在內的全球股市第三季波動幅加大，使境內基金最新總規模略降，不過，台股基金熱度持續增溫，總規模來到新台幣3,587.94億，創2009年11月以來的11年多新高。

復華投信建議，台股較震盪但評價具支撐，建議投資人無須因短期消息而過度恐慌，若擔心波動，建議透過定時定額或選擇具有日日扣款、逢低加碼、自動停利等加值定時定額機制來提高投資效率；穩健型投資人則可選擇平衡型基金，以較低的波動度來追求長期隨漲抗跌的表現。

復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出，台股企業以外銷為主，較受國際需求左右，儘管短期部分電子業因長短料問題出現雜音，但著眼新科技應用如電動車、AIoT技術等，持續創造半導體新需求，加上台灣科技產業為全球核心供應鏈，支持台股長期走多，若因消息面干擾使市場修正，建議可逢低布局業績能見度較佳之矽晶圓、晶圓代工等上游電子原物料及關鍵零組件，及相關半導體供應鏈、車用電子、電動車趨勢概念族群。

第一金電子基金經理人張正中表示，疫情蔓延下，各種遠距服務、電子商務等需求興起，而這些都仰賴科技幫助，顯示出科技產業價值。反之，若未來疫情得到改善，無論製造、傳產或金融業，都能迅速回歸營運軌道，帶動企業獲利復甦，更沒有理由不看好台股。

兆豐萬全基金經理人陳彼得表示，2021年台灣企業獲利創下亮眼成績，台股經過第三季股市修正後，本益比下降，目前已低於十年平均，估值仍低，具備投資價值，台灣基本面展望正向，預期台股指數將有機會震盪走高，建議可分批布局台股基金，若想降低直接台股的波動風險也可關注台股平衡型基金。

(時報資訊)