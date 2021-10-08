近期因市場權衡經濟及貨幣政策前景，導致市場及科技股波動上升，先前漲勢強勁的消費性電子、半導體設備、應用軟體則出現明顯的跌幅。對於科技產業後市，法人並不看淡，並表示，科技產業長期前景強勁，且第四季向屬科技股傳統旺季，仍建議投資人趁回檔採取分批加碼或者大額定期定額投資。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，儘管去年年初一度因經濟衰退而停滯但已迅速恢復，科技設備、軟體與研發支出佔美國私人投資總額的比例超過五成，放眼數據時代來臨，更多證據顯示科技的運用可望提升生產力將進一步鞏固數位化轉型的長期趨勢受到美債殖利率走升以及能源、缺電危機影響，全球股市再度出現明顯輪動。

對於近期科技股下挫，百達投顧認為，這是很典型多頭市場的修正與調整，成長性強勁領漲的股票在漲多之後因市場訊息而出現修正，這樣的調整在過去幾年司空見慣，也是讓市場可以健康調整後再度上揚的模式。

百達投顧認為，科技族群的成長性並未消失，但投資人必須認知全球股市未來幾年的績效來源，將從「流動性帶動」轉變為「成長性帶動」，目前全球五大央行（美、中、歐、日、英）的流動性刺激規模從GDP的29％下降至18％，雖然仍高於歷史均值的12％，但已經明顯縮減，這會使得股市的報酬來源必需仰賴獲利的增長，也會長期導引資金偏好高成長性的股票。

許多半導體與應用軟體族群與機器人科技、雲端服務、數位支付、淨零排碳、電動車等長期趨勢題材高度連結，相信這些個股在修正之後，仍很有機會重回到市場主流。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，科技發展為當代社會經濟成長的核心，而科技成長股也持續為金融市場的關注焦點，以科技創新領域來看，美國持續在主要趨勢中扮演領頭羊角色，包括雲端網路、金融創新、潔淨能源等等，產業競爭力十足，且前述趨勢發展，也並未因這一年半來的新冠肺炎疫情而有所停歇，甚至是更往前推進，企業成長及獲利性仍值得期待。

(時報資訊)