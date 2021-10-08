近期全球股市上下震盪，投信法人認為，因應後續之不確定性，第四季全球股市及產業配置建議聚焦科技成長題材，以長線保護短線的方式以因應市場波動，同時兼顧趨勢成長投資機會。
因變種病毒威脅，加上高盛等投行調降美國今年的經濟成長率預測，衡量市場風險的VIX恐慌指數近期單日漲幅逾兩位數的頻率提高，不過以科技股為主的那斯達克指數仍維持多頭走勢。市場法人持續看好具高成長及獲利能力的科技股表現。
復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，因疫情爆發，無實體接觸的網路購物、居家辦公及學習等新商業模式逐漸普及，進一步加速物聯網趨勢發展，加上消費性電子旺季來臨，增添科技股基本面及題材面動能，因應接下來可能的市場震盪，選股邏輯將以具有獲利成長來保護高評價的風險，看好電動車、新能源、半導體設備，以及企業運作雲端化等軟體應用表現。
第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，日本工具機訂單金額持續站穩1,000億日圓之上，代表機器人產業正處於擴張循環階段。由於目前全球經濟正從新冠疫情中覺醒，消費買氣回升、工廠陸續開工、企業加快數位轉型，將延續這一波增長態勢。
陳世杰強調，景氣持續復甦下，半導體、中大型製造業都加緊投入資金，添購自動化生產設備，機器人商機爆發可期。資料顯示，今、明、後三年，機器人產業每股盈餘年複合成長率近40％。有獲利當支撐，股價料將有不錯的表現。
元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示，電動車、自駕車被視為繼手機之後，新一代行動電腦之一，既然是科技產品，自然就少不了晶片、大數據、電池、被動元件等零組件及系統，加上攸關人命安全，因此車規標準更高、進入門檻高，唯有全球相關領域的頂尖廠商握有關鍵技術、專利，才有跨足最新產品及發展領域的優勢，滿足跨產業的需求。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，美國在經濟加溫、資金持續寬鬆、企業財報繳佳績等利多之下，有機會震盪走高，永續概念的成長股將是未來主流，建議可逢低布局電動車、太陽能、風力發電、智慧電網、廢棄物處理之循環經濟相關等類股。
(時報資訊)
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