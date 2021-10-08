今年醫療生技產業話題不斷，除了新冠疫苗之外，隨著各家藥廠的疫苗陸續上市，之前因應新冠疫情造成其他藥品臨床實驗進度延遲的狀況，FDA也將陸續放寬新藥審核標準，投信法人表示，預期第四季將有不少生物科技重量級藥品，可望通過FDA審核上市，目前有高達24項新藥將在Q4公布審核結果，屆時有望再度帶動一波醫療生技投資熱潮。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，截至8月底，今年已有36項新藥獲FDA核准上市，隨著Q4的新藥生力軍陸續加入，有望推升相關廠商股價表現。

江宜虔表示，之前因為疫苗而成為生醫產業投資焦點的疫苗大廠，如mRNA藥廠BioNTech和莫德納，也持續專注於新藥開發，BioNTech長處在於癌症相關疫苗及藥品，莫德納則走多樣化研發，藥品領域涵蓋癌症、罕見疾病及心血管疾病等，預期未來疫苗類股的成長動能，也將逐步回歸公司的研發創新實力。

從FDA審核藥品的趨勢可以看出，近年政策對於新藥的環境日趨友善，根據統計，2020年FDA共核准53項藥品，高於2019年的48項，且2020年所核准的藥品中，有近四成為癌症相關藥品，較2019年的25％比重增加，預期FDA將針對受到疫情造成臨床實驗進度延遲的新藥審核，採取較為放寬的審核標準，帶動核准件數持續增加趨勢不變，有利醫療產業成長。

群益NBI生技ETF經理人林孟迪表示，隨新冠肺炎疫情流感化趨勢明顯，部分國家已將第三劑甚至第四劑疫苗施打納入計畫，疫苗話題持續延燒，龐大的獲利商機也具想像空間，除此之外，生技醫療產業中的新藥研發、基因療法、醫材醫檢等發展仍不間斷，在市場需求不減下，未來成長前景也值得關注。

展望後市，美國經濟及企業獲利仍保持高速增長，聯準會尚未具充足底氣提前收緊政策，第四季市場流動性將保持充裕，同時目前民主黨僅以微弱多數掌控兩院，藥價法案推動不易，且隨藥廠專利到期高峰漸近，併購活動可望重拾動能，而經濟重啟題材也將提振醫材及醫檢的需求，生技醫療相關類股後市可期。

投信法人強調，看好創新藥品有較佳的訂價能力，除了不會受到藥價政策影響，外在全球藥品市場更因應高齡化等需求穩健成長，帶動具有研發能力的藥廠及生物科技公司成為長期績優股，因此7月以來，市場資金明顯流入醫療產業類股，建議投資人不妨鎖定醫療生技類股中的生技、生命科學工具與服務類股。

(時報資訊)