新冠疫情肆虐全球，投資人更加關注相關醫療與生技產業的投資前景，相關基金的關注度也提升不少。雖然整體產業前景看俏，不過醫療保健產業容易受到政策面影響，生技產業的波動度亦較高，因此，投信法人建議，投資人應保持耐心並適度配置，以參與中長線成長商機。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐認為，9月因Delta病毒擴散所造成的經濟短期波動已放緩，從較低水平的確診死亡率及住院率看來，顯示疫苗及治療用藥物發揮有效控制的效果。

市場關注拜登政府主導的藥價協商進度，由於分裂的國會與部分民主黨議員並未支持此提案，野村投信預期，此降低藥價的政策提案終難以產生重大負面影響，且新藥產業在評價面仍具吸引力。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，數位醫療在疫情的催化下，獲得各國政府、醫院大量使用，市場接受度快速提升，逐漸成為醫療產業的新主流。許多數位醫療公司的服務進入商業化發展階段，營運模式趨於成熟，邁入有實質獲利的成長期。

資料顯示，未來三年數位醫療產業的獲利年複合成長率上看35％，超越傳統醫療和生技產業。

兆豐投信生命科學基金經理人劉明芳指出，推測未來全球必須習慣與新冠肺炎病毒共存，這也使得相關生技醫療、健康護理以及製藥相關類股，未來業績展望佳。

美國食品藥物管理局對輝瑞的BNT疫苗發出第一張藥證後，美國越來越多企業和地方政府都要求員工打疫苗，隨著美國官方對於莫德納和嬌生疫苗取得FDA完整藥證態度積極，預期在多支疫苗取得藥證後，未來施打覆蓋率可望再加速上升，加上全球必須習慣與新冠肺炎病毒共存，也有可能需要年年施打疫苗，皆有利全球主要新冠肺炎疫苗廠商出貨，相關產業鏈將受惠。

富邦基因免疫生技ETF經理人沈誌棠指出，在第三波醫療創新逐漸成長的趨勢下，市場估計，未來五年主要癌症免疫療法的營收，將會以每年超過20％的速度成長。隨著上游政策的支持、中游技術的進步，加上下游癌症人口的需求，在多方環境支持下，癌症免疫醫療相關的商機將具有非常大的想像空間，投資人不妨參與相關商機。

(時報資訊)