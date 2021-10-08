信義全球資產公司統計上市櫃法人大型交易，雙北市廠辦今年1～7月交易規模合計209億元，不僅總額已超過去年整年的109億元，且其中屬於整棟交易的共有四件，件數已與去年相當，金額規模則達69億元，已超過去年全年的45億元。
信義全球資產公司總經理柯宏安分析，台北市今年1～7月廠辦交易規模共149億元，較去年64億元成長132％，熱區為內湖區、南港區、北投區。
在市中心商辦供給不足下，企業不斷轉戰內湖，從去年至今年累計交易規模達163億元，占台北市整體達76％。
整棟廠辦交易部分，也顯現出企業總部需求，近二年共七件，金額規模為97億元，更全部都集中在內湖區，今年7月即有今年完工的「長虹新銳科技大樓」以15.76億元整棟賣給台灣立訊精密。
另外，北投士林科技園區也成為近期企業新鎖定區，像今年才完工的「華固創富中心大樓」就有友華生技以12.23億元，買下約1,740坪、叡揚資訊以6.6億元，買下約928坪等兩筆交易。
新北市則在捷運議題加上工業區立體化政策帶動下，建商積極投入廠辦開發，讓企業有了更多布局的區位選擇。
今年新北1～7月交易規模60億元也超過去年，主要交易區域出現在汐止區、中和區、三重區、新店區、土城區，其中，汐止區近二年交易占新北市整體達51％，產業擴點由內科東移趨勢明顯。
(時報資訊)
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