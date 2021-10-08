近日因能耗雙控政策和供電不足問題，包括江蘇、廣東、浙江等多省市限電，引發市場擔憂，陸股再遭到另一波利空突擊，對於其後市，法人表示，陸股未來變數仍多，股價雖跌不少，建議定期定額較能立於不敗之地。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示，整體而言，限電對於經濟和生產較為不利，市場擔心經濟成長可能受限，但對於專項債或基礎建設等刺激措施將有所期待。產業則有利有弊，在一片擔憂中，仍看見投資機會。雖然工業、製造業生產較不利，但預期再生能源、電力儲能相關（新能源、太陽能）將受惠，原物料也有中長期投資機會。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為，預期大陸限電影響不致擴散，此外，目前大陸Delta變種病毒疫情已獲控制，近期大陸國家衛生健康委員會統計全國高風險等級地區已清零，隨著疫情好轉，預計大陸從9月末基本面逐漸好轉。

另外，大陸貨幣政策持續寬鬆步調，7月底政治局會議對經濟的判斷為「當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡」，同時強調「保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性」，打開貨幣和財政政策預調微調的空間。人行重申加大信貸對中小企業的支持力度，預期在強化流動性目標下，下半年仍有機會推動降準或定向降準，有助進一步挹注陸股資金活水，推升陸股後市漲升行情。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，往年這個時候「金九銀十」是大陸產業傳統旺季，但今年因政策調控出台，加上受能耗雙控進度不如預期，地方政府拉閘限電，壓抑陸港股多頭走勢，使市場資金轉趨觀望，研判靜待政策力道放鬆為經濟托底後將較為明朗，另外從過去經驗來看，A股在消化消息面雜音後，最終都回歸長期增長趨勢，且具備豐富的由下而上選股機會。

富蘭克林證券投顧則認為，大陸長期投資前景正向但短線官方政策面不確定性較高，若擔心陸股波動，建議投資人以亞洲區域型基金參與陸股長線投資機會。

(時報資訊)