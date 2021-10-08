大陸市場2021年利空頻傳，除了監管政策趨嚴，接著又是房產爆雷、能耗雙控，但投資人仍維持看好。據景順委託經濟學人影響力（Economist Impact）對全球投資者的大陸配置進行的一項調查顯示，全球絕大多數資產所有者均已在過去12個月裡上調或保持對大陸投資的配置。

景順投信指出，「中國投資配置2021」報告涵蓋北美、亞太、歐洲和中東地區的200位資產所有者進行的一項調查，調查在2021年6月至7月期間收集了全球投資機構的資深投資專家對其大陸投資配置的看法。調查結果顯示，86％的受訪者表示，已在過去的12個月上調或保持大陸配置，64％預期將在未來12個月進一步加碼；只有12％的受訪者表示預期會有所減碼。

景順中國A股投資總監、業務策略與發展主管謝征儐表示，據調查發現，過去12個月，國際資產所有者對大陸配置的投資情緒基本保持穩定。

大陸是全球唯一在新冠肺炎疫情下仍在2020年實現GDP正成長的主要經濟體。儘管地緣政治局勢持續緊張，大陸監管機構近期的行動也被市場所關注，但隨著國家微調其產業政策，以平衡增長與可持續性，因此宏觀前景仍保持強勁。隨著大陸經濟的持續發展和轉型，全球投資者已意識到長期配置大陸資產的必要性和益處。有六成受訪者預期，未來12個月大陸經濟狀況將優於全球其他地區。儘管新冠肺炎疫情讓經濟行為和金融市場發生轉變，但似乎並未改變投資者對大陸投資和機會的戰略性看法，超過半數（54％）的調查受訪者認為，疫情提高了他們對大陸配置的風險偏好。

資產類別選擇方面，對於大部分（52％）受訪者而言，大陸境內股票仍是最受歡迎的資產類別，其次是境內固定收益（51％）和包括H股及在美上市中國ADR等境外股票（50％），這與2019年的調查結果一致。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，大陸房地產公司債務違約風險浮上檯面，加上，全國不定時限電措施，引發市場恐慌，上證指數近期大幅回檔，股市將進入中長期整理格局。隨著景氣循環可能受阻，預料短期間將有明確寬鬆政策出台，將大陸經濟引擎從外循環切換為內循環。

(時報資訊)