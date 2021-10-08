矽晶圓大廠環球晶（6488）9月營收53.84億元，呈現月增及年增雙成長，第三季營收153.64億元，季增1.02％，同步改寫歷史同期新高數字。受營收報喜激勵，環球晶7日股價大漲45元，漲幅6.09％，收在784元。
觀察三大法人動向，外資賣超環球晶262張，投信買超518張，自營商賣超17張，合計買超239張。
法人認為，環球晶9月營收53.84億元，與原先預估的55.3億元，差距約3％，相差不大。矽晶圓今年產業供需逐漸吃緊，環球晶近期與客戶簽訂長約，順利調漲價格，各尺寸矽晶圓現貨價也同步上漲，促使矽晶圓廠商產品平均單價將逐季提升。
法人預期，第四季8、12吋有望持續調漲價格，估環球晶2021年營收為610.5億元，年增10.3％。環球晶收購德國世創（Siltronic）一案已取得美國反壟斷主管機關無條件通過，預計將於下半年完成。
法人考量產業供需逐漸好轉，明、後年現貨價平均單價將逐年走升，加上收購Siltronic將支應成長所需產能，並於2022年貢獻獲利，環球晶營運有望大幅成長，後市仍被法人看好。
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