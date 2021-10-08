晶圓代工廠聯電（2303）9月營收187.5億元，寫單月次高，第三季攀升至559億元，續創單季新高，7日股價大漲4.34％，收62.5元，成交量放大至15.16萬張。
觀察三大法人動向，外資雖續賣超聯電，但賣超張數縮小至490張，投信買超618張，自營商買超3,340張，合計買超3,468張，本土法人買盤力道，助升聯電股價。
法人分析，聯電9月營收187.5億元，第三季營收為559.1億元，皆優於原先預期，預期第四季供需持續吃緊，且仍將調整部分代工價，雖然漲幅將小於第三季，但第四季營收有續創單季新高的機會，年度營收及獲利亦將續締新猷。
法人認為，半導體上游緊俏情況將延續至2022年，聯電已與客戶合作新建新廠支應長期成長動能，今明兩年營運仍將呈現上升趨勢。
近期終端需求如NB、TV、手機等出現雜音，但車用IC投片持續強勁，整體成熟製程仍吃緊。然而，大陸地區有對車用晶片囤貨的情況，使得後續投片變數增加，法人建議，宜密切關注其變化。
＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：