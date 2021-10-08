晶圓代工廠聯電（2303）9月營收187.5億元，寫單月次高，第三季攀升至559億元，續創單季新高，7日股價大漲4.34％，收62.5元，成交量放大至15.16萬張。

觀察三大法人動向，外資雖續賣超聯電，但賣超張數縮小至490張，投信買超618張，自營商買超3,340張，合計買超3,468張，本土法人買盤力道，助升聯電股價。

法人分析，聯電9月營收187.5億元，第三季營收為559.1億元，皆優於原先預期，預期第四季供需持續吃緊，且仍將調整部分代工價，雖然漲幅將小於第三季，但第四季營收有續創單季新高的機會，年度營收及獲利亦將續締新猷。

法人認為，半導體上游緊俏情況將延續至2022年，聯電已與客戶合作新建新廠支應長期成長動能，今明兩年營運仍將呈現上升趨勢。

近期終端需求如NB、TV、手機等出現雜音，但車用IC投片持續強勁，整體成熟製程仍吃緊。然而，大陸地區有對車用晶片囤貨的情況，使得後續投片變數增加，法人建議，宜密切關注其變化。

＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意