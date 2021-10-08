台股擺脫近期弱勢震盪陰影，7日呈現開高走高行情，加權指數收高16,713.86點站上5日線。微星（2377）、晶豪科（3006）兩檔電子業績股都帶量攻堅行情，微星股價收高135.5元、大漲6.69％，晶豪科收盤價123元、勁揚4.68％，可留意相關認購權證。
微星2021年前八月營收1,273.30億元，年增幅39.99％，8月營收184.78億元，月增幅27.22％及年增幅39.20％。
法人看好微星9月以及第四季營運表現。近期土洋法人操作壁壘分明，外資持續調節，但投信及自營商連續小幅買進，10月來外資賣超2,495張，投信及自營商同期間合買2,275張。
晶豪科2021年前九月營收179.89億元，年增幅65.45％，9月營收23.03億元，月減幅2.80％及年增幅44.27％。
晶豪科股價自7月底波段高檔213元，到近期低檔100元修正48％。7日外資及自營商合計買超818張，其中外資10月來偏向加碼，累計買超量6,876張，推升反彈走勢。
(時報資訊)
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