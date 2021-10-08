上市櫃公司已進入9月營收、第三季財報密集公布期，驅動IC龍頭聯詠（3034）、MOSFET廠杰力（5299）9月單月營收均攀上新高，且第三季營收也同步改寫單季歷史新高紀錄。
聯詠受惠驅動IC價格強漲，9月營收129.32億元，月增0.1％、年增62.2％，創下單月歷史新高；累計前九個月營收988.23億元，年增高達71.8％。累計前三季營收988.23億元，已接近千億元水準，年增71.86％。9月、第三季、前三季營收聯袂改寫新高。
法人分析，聯詠第三季整體驅動IC出貨量往上，且加上缺貨因素下產品調漲售價，再加上聯詠產品組合也轉佳，因此，預估其第三季毛利率仍有機會較第二季增加，第三季每股純益（EPS）則有望上看18元水準。
MOSFET廠杰力則在商用筆記型電腦市場需求強勁帶動下，9月營收衝上2.523億元，較8月的2.522億元微幅提升，維持創新高表現，單月營收已連續七個月改寫歷史新高，年增28.3％；第三季營收為7.55億元，同步續創單季營收新高紀錄，激勵股價7日勁揚4.5％，突破月線壓力。
法人預期，杰力第四季可望在MOSFET仍舊缺貨的情況下，出貨量成長動能、營運均維持高檔。杰力近期陸續擴大車用MOSFET認證、試產出貨，並增加GaN、SiC之技術研發投資，預期明年就能在第三代化合物半導體供應鏈取得先機。
(時報資訊)
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