美國電動車品牌特斯拉近期股價在高檔屹立不搖，並未受到美股劇烈波動的干擾，電動車產業趨勢強勁，台股相關供應鏈聚和（6509）、康普（4739）展望強勁。
聚和7日股價上漲0.6元，漲幅1.11％，收在54.8元。外資7日買超1,420張。聚和旗下貢獻獲利最大的為精密化學品線，分別有生物緩衝劑及電鍍添加劑、鋰電池添加劑、鋰電銅箔添加劑為近期熱門的產品。
聚和生物緩衝劑已通過知名藥廠驗證，是全球最大的生物緩衝劑製造商，客戶有輝瑞、博士倫、默克、必治妥等大型製藥廠，近幾年業績成長速度頗大，與全球藥廠製造新冠肺炎疫苗而大量採購生物緩衝劑有關，尤其近日默克藥廠推出為期五天的「莫納皮拉韋」口服藥療程，可將新冠肺炎患者住院率和死亡率減少一半，更獲得法人關注。
此外，聚和也是大陸鋰電池電解液添加劑第三大供應商，鋰電池電解液添加劑目前是大陸市場最普遍使用的添加劑，主要產品為PS，材料成本比重不高，成本結構以設備製程的固定成本投入為主，客戶為天賜材料、珠海賽緯、杉杉股份及天津金牛等。
聚和前八月合併營收31.29億元，年增34.32％。上半年稅後純益2.54億元，年增59.57％，EPS為1.47元，優於去年同期0.91元的水準。為擴建產能，聚和常熟三期建廠及常熟廠一、二期技改持續進行，高雄大發二廠也進行擴充建置。
康普7日股價上漲9.5元，漲幅8.88％，收在116.5元。7日外資買超康普557張，投信買超505張。近期因特斯拉出貨量及股價居高不下，帶動電動車的康普股價走揚。
康普旗下四大產品線，關鍵的動力電池材料與與電車產業相關，為台灣最大的正極材料上游廠，提供硫酸鎳、硫酸鈷給予日、韓系電池前軀體與電池芯業者。
康普迎熱絡的接單需求，分別在鎳、鈷系材料擴充40％、300％產能，預期今年底前產能稼動率都維持高檔。
(時報資訊)
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