紐約聯儲因應2020年爆發的新冠肺炎疫情，挑選了十項每日或每周更新的高頻數據，創造出WEI經濟指標，涵蓋日常消費、就業市場、生產力三大面向。
觀察此一指標，美國財政部於2021年3月，發放給每人1,400美元的補助金後，隔月開始WEI未再走高，自4月24日的波段高點11.87，一路下跌至10月2日的波段低點7.46，波段跌幅一度來到37％；此外WEI還有一個特性，就是往往領先美股下跌。
未來幾個交易日有許多經濟數據將公布，比較重要的有10月8日的非農就業人數變化、平均時薪年率，10月13日的消費者物價指數年率。聯準會方面，近期沒有重要數據公布。上述經濟數據與事件，將對未來幾個交易日的美股造成一定的影響，投資人須多加留意。
技術面來看，以美國芝加哥交易所的MI道瓊期貨來觀察，9月9日跌破近5個月內最多點所形成的頸線後，假突破正式成形，近期則維持在區間內弱勢整理，再加上WEI指標早已領先大跌的情況下，建議投資人保守看待期貨後續走勢。
臺灣期貨交易所（期交所）在2017年5月15日開放盤後交易以及新增美國道瓊指數期貨與美國標普500指數期貨兩項商品後，成功邁出與世界接軌的第一步後，去年10月並新增美國那斯達克100指數，指數期貨槓桿倍數約10倍左右。
台灣期交所設計的美股期貨具以下優勢：一、以新台幣計價，投資人不需承擔匯率風險；二、交易便利，透過現有下單管道即可參與美國市場投資；三、交易門檻低，此兩項商品的契約規模與小型台股期貨接近；四、指數涵蓋主要美國個股，成分股包含蘋果、可口可樂等，適合想輕鬆參與美國股市的臺灣投資大眾。
(時報資訊)
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