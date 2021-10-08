因債務危機舒緩，加上中美雙方年底有望線上會晤，美股收盤急拉，早盤亞股延續利多氣勢，紛紛開高慶祝，台股7日加權指數開高後，在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等重量級電子股的推升下，指數一路向上攀高，收復5日線，終場收在16,713.86點，上漲320.70點，漲幅1.96％。

台指期上漲344點至16,706點。價差方面，台指期逆價差擴至14.86點，電子期逆價差擴至2.52點，金融期正價差縮至2.21點。

現貨部分，三大法人買超276.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,237口至9,360口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,538口至18,280口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,187口至6,503口。

期貨商指出，電子族群明顯回神上攻，目前台股在支撐呈現墊高下，短線的拉回，仍可偏多操作。

自營商選擇權淨部位，以買買權和賣賣權作增量。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為6,000餘口，買權OI增量不增反減。周選方面，賣權OI增量呈現積極，目前選擇權下檔支撐築起。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性不變，整體籌碼面中性偏多。技術面上，台股在今年8月以來打出第二隻腳，目前在大區間底部支撐築起下，短線台股將挑戰萬七壓力位置。

永豐期貨指出，電子權值股強勢反彈，台積電上漲1.5％，收580元，聯電第三季營收激勵股價大漲4.34％，收62.5元，另外，BCI指數衝破萬點大關，創2008年9月新高。

技術面來看，KD、RSI指標轉為黃金交叉，成交量放大至2,936億，短線反彈暫緩近日悲觀情緒，而本周企業將陸續公布9月營收，將牽動台股個股表現。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意