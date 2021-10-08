智伸科（4551）、江興鍛（4528）大陸廠生產雖未受大陸限電影響，卻因車用晶片短缺，造成客戶放緩拉貨速度，9月合併營收雙雙出現負成長，不過智伸科第三季及前三季合併營收仍改寫新高。兩公司都預估第四季出貨及營收回升，今年營收仍將優於去年。

江興鍛9月合併營收1.96億元，年減2.39％；前三季合併營收19.01億元，年成長19.42％。江興鍛表示，大陸江蘇淮安廠生產未受限電影響，但囿於日系汽車廠及零件業大陸廠客戶因汽車晶片短缺而減產，連帶放緩對公司的拉貨速度，造成江興鍛台灣及大陸廠9月出貨各0.98億元。

江興鍛指出，太倉廠與大陸太倉市人民政府陸渡街道辦事處簽署搬遷補償協議，對方分三期支付人民幣8,450.3萬元補償金，第一期簽約後，先支付人民幣2,500萬元，年底再支付人民幣2,500萬元，剩餘款等明年11月底完成搬遷後入帳，預估整體處分利益人民幣3000萬元明年第四季入帳，對EPS貢獻約1.67元。

江興鍛指出，預期第四季出貨可望回升，兩岸每月出貨至少兩億元。法人預估，江興鍛今年營收有機會回升至25～26億元，優於去年。

智伸科9月合併營收7.06億元，年減3.63％，是今年營收首度負成長；第三季合併營收21.15億元，年增1.38％，前三季合併營收66.22億元，年增29.47％，仍雙雙改寫同期新高。

智伸科表示，汽車零組件出貨仍受車用晶片短缺影響，但隨全球汽車業發展節能減碳及新能源車，全球各大汽車廠致力提高燃油效率及引擎效能提升，也提升客戶對智伸科汽車零組件缸內直噴引擎系統相關關鍵零組件產品拉貨意願。

(時報資訊)

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