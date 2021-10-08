PLATTS報導，油價衝高支撐下，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價高檔走堅，除PVC、PP持平外，EVA在廠商歲休增加，供給更趨緊繃下，報價狂飆265美元，每噸衝高至3400美元。

而PE在成本、需求與EVA產能排擠效應影響下，LDPE大漲50美元、HDPE彈升30美元、LLDPE也攀揚10美元；ABS、PS則在原料SM價格上漲帶動，同步續揚10美元。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）及台化（1326）、台達化（1309）、國喬（1312）營運加分。

EVA最新價格暴漲至3400美元歷史新高價位，在產能排擠效應下，LDPE報價漲勢也跟進，近二周現貨行情連番勁揚，合計大漲110美元，最新價格每噸達1550美元。

EVA具有大陸年底衝刺太陽能裝機率題材，帶動報價、利差強勢攀揚，10～11月預計又有三～四家大陸、韓國EVA廠歲修，供需吃緊狀況將維持到年底。

亞聚、台聚旗下EVA／LDPE合計年產各15萬噸。分析師指出，近期EVA利差已優於第二季水準，再創今年新高，預估亞聚今年EPS上看4.5元。

此外，大陸正處國慶假期，交投相對持穩，PVC維持1,500美元高價。市場推估，高耗能及高汙染的電石法PVC產量因大陸限電停工減少，加上旺季、印度需求回升，第四季PVC報價欲小不易。

台達化主要耗能為蒸氣（外購聯成）及電（大陸電網供應），主要是限電影響較大；目前大陸中山廠受到限電影響，稼動率降至65～70％，台灣廠區則維持全能生產。

(時報資訊)

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