美國債務上限談判現曙光，全球股市齊賀大漲，帶動在台股交易、與各國股指連動ETF同步大漲，尤其有九檔2倍槓桿ETF放量大漲逾4％；進一步篩選7日股價漲幅1％以上、法人買超逾千張共有11檔，主要聚焦在與陸股連動的相關股指ETF，以及與綠能及電動車、半導體及5G主題相關的ETF。

近來國際股市籠罩在美國債務上限到期、美債殖利率大幅彈升、美國擔憂通膨將縮減購債，以及中國恒大債務危機、中國限電等多重國際重大利空而重挫，但隨著中國大陸十一長假後傳出有望恢復供電，以及美債務上限協商也有望，歐美股市6日拉尾盤，激勵股7日齊漲。

伴隨著全球股市反彈，台港股市7日呈現跌深反彈，市場預期7日陸股在十一長假後開市將望補漲，包括國泰中國A50正2、富邦上証正2、元大滬深300正2等，與台港陸等連動ETF都大漲4％以上。

(時報資訊)