中美兩國領導人可望會晤，美國也傳出債務上限可望打破僵局，國際股市烏雲漸散，外資終結連七賣、轉為買超236億元，帶動台股跌深強彈。

投資專家指出，在行情震盪下，建議留意上市公司下周二（12）9月營收將公布，屆時第三季整體營運出爐，可逢低布局營收成長動能強的個股。

外資7日回頭買超236億元，為近一個月來單日最大買超，經篩選上市公司第三季營收季增一成以上，且9月單月營收月增也達一成以上，顯示公司營收動能成長強勁，再配合外資7日單買超逾300張，計有13檔上市股。

包括瑞軒、旺宏、四維航、鴻準、允強、智原、華夏、矽統、昇貿、飛宏、光鼎、華固、運錩，這13檔以半導體等電子股為大宗，約有八檔分散在鋼鐵、塑化、營建及航運股等，這些族群分別受惠於碳中和帶動高鋼價，國際油價大漲帶動塑化報價上揚，以及國際運價仍居高不下，仍是外資法人關注焦點。

富蘭克林華美投信認為，展望未來兩～五年投資趨勢，將更貼近疫後人類所需要的便利性生活需求，未來可聚焦三大主軸、兩大類股，如智慧交通、生技醫療、衛星物聯網三大主軸；新能源、二新能源車（自動駕駛ADAS）二大類，串聯AI新科技發展的趨勢，不斷持續前進。

受到近年來中美貿易關係惡化影響，造成供應鏈危機，隨著中美重新開啟的對話，投資專家認為，國際關係改善，加上景氣多頭延續，可望支撐股價向上，10月台股有機會呈現先蹲後跳走勢，第四季因是電子旺季，整體台股看法仍偏多，建議逢低布局9月營收優異股，若搭配外資加碼，籌碼面更優。

(時報資訊)

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