中美兩國領導人可望會晤，美國也傳出債務上限可望打破僵局，國際股市烏雲漸散，外資終結連七賣、轉為買超236億元，帶動台股跌深強彈。
投資專家指出，在行情震盪下，建議留意上市公司下周二（12）9月營收將公布，屆時第三季整體營運出爐，可逢低布局營收成長動能強的個股。
外資7日回頭買超236億元，為近一個月來單日最大買超，經篩選上市公司第三季營收季增一成以上，且9月單月營收月增也達一成以上，顯示公司營收動能成長強勁，再配合外資7日單買超逾300張，計有13檔上市股。
包括瑞軒、旺宏、四維航、鴻準、允強、智原、華夏、矽統、昇貿、飛宏、光鼎、華固、運錩，這13檔以半導體等電子股為大宗，約有八檔分散在鋼鐵、塑化、營建及航運股等，這些族群分別受惠於碳中和帶動高鋼價，國際油價大漲帶動塑化報價上揚，以及國際運價仍居高不下，仍是外資法人關注焦點。
富蘭克林華美投信認為，展望未來兩～五年投資趨勢，將更貼近疫後人類所需要的便利性生活需求，未來可聚焦三大主軸、兩大類股，如智慧交通、生技醫療、衛星物聯網三大主軸；新能源、二新能源車（自動駕駛ADAS）二大類，串聯AI新科技發展的趨勢，不斷持續前進。
受到近年來中美貿易關係惡化影響，造成供應鏈危機，隨著中美重新開啟的對話，投資專家認為，國際關係改善，加上景氣多頭延續，可望支撐股價向上，10月台股有機會呈現先蹲後跳走勢，第四季因是電子旺季，整體台股看法仍偏多，建議逢低布局9月營收優異股，若搭配外資加碼，籌碼面更優。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：