受惠全球經濟復甦，工業電腦廠維田（6570）9月營收報喜，以7,490萬元改寫同期新高，年增59％。第三季營收2.4億元，創單季高峰紀錄，累計前九月營收6.1億元，年增35.5％，已超越去年全年的6.07億元水準，營運動能顯著回升。
維田主要營業項目為工業電腦等相關產品研發、生產及銷售，產品橫跨交通、環境監控、醫療、車載、防爆及工廠自動化等領域，公司9月份營收在工業電腦、工業顯示器等訂單陸續出貨歐美市場下，營收保持高檔水準，惟9月份部分訂單受到海運缺櫃影響，出貨將遞延到下月。
維田指出，歐洲、美國為公司兩大主要市場，營收占比合計約八成，隨歐美等國疫苗覆蓋率穩定上升，經濟活動陸續解封，美國9月ISM製造業指數升至61.1，創下自5月以來高點，帶動整體製造業保持穩健擴張，終端需求良好，將有助維田搶攻歐美製造業商機。
此外，產業新技術突破和新應用領域擴展，進一步擴大工業電腦及相關產品市場發展空間，維田近年積極投入新品開發以擴大產品線，在醫療方面ISO 13485的安規認證正在進行中，預計明年即可有初步的營收貢獻。
維田近期甫開發的高毛利不鏽鋼新產品，因有防鏽、防塵、防水等特殊功能，適用工廠環境而廣受歡迎，未來銷售可望維持穩定成長。
(時報資訊)
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