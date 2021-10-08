伺服器機殼廠勤誠（8210）公告9月營收達9.36億元，較去年同期成長30.9％，月增1.52％，再創單月新高，第三季、前九月營收也分別以26.46億元、68.03億元，雙雙攀上歷史巔峰。
勤誠表示，受惠雲端趨勢及伺服器平台轉換需求，客戶訂單已排到年底，雖近期昆山、東莞兩廠因中國大陸「能耗雙控」措施影響，但公司以庫存因應，並進行排休排班重新調整，主要客戶出貨未受影響，今年營收仍力拚逐季成長、達成全年雙位數增長目標不變。
據產業情報研究所（MIC）預期今年伺服器出貨量達1,299萬台、年增4.6％，另在CPU新平台的推出下，預期2022年伺服器出貨量將持續成長。
勤誠表示，針對產業應用需求變化快速，除了持續深耕研發技術，今年也成立創新研發中心，研究未來三～五年的多元應用趨勢，包含巨型資料中心的Rack架構、邊緣運算的短機箱、CPU散熱模組應用、載重結構等，強化公司在伺服器機電整合的長期領先地位。
(時報資訊)
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