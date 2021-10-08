臻鼎-KY（4958）7日公布9月營收154.51億元、年增33.5％，受惠於傳統電子旺季、客戶推出新品，臻鼎9月營收創歷年同期新高。

展望第四季，公司表示，大環境仍有疫情、限電、運輸等不確定因素，供應鏈生產、供貨還是有些微卡卡，不過整體看下來影響有限，只是今年營收高峰會略有延後，目標拚第四季營運季增、年增的看法不變。

臻鼎9月營收154.51億元、月增6.41％、年增33.5％，第三季營收416.2億元、季增39.75％、年增29.76％。

累計2021年1～9月營收達985.81億元，相較2020年同期成長29.58％，續創歷年同期新高。

若以公司功能性貨幣美金計算，9月營收約為5.55億美元、年增41.33％，第三季營收約14.90億美元、季增40.02％、年增37.39％，前九月累計營收為35.12億美元，較去年同期成長37.66％。

臻鼎7日重申，公司大陸三大園區，包括深圳、淮安、秦皇島，均無限電停電等影響運營之情形，各園區維持正常生產，臻鼎也將持續落實節能減碳推動永續經營政策。

臻鼎表示，目前整體市場需求沒有看到太大的變化，從電的角度來看，對臻鼎的影響很有限，第四季營運會是全年高峰的看法不變，但仍期望大環境雜音能盡快消除，由於上下游供應商受到限電、停產等影響，加上普遍存在的長短料問題，形成供應鏈混亂的現象。

產品面來看，主力美系客戶推出新手機、新平板等，包括軟板、HDI、SLP、IC載板等多項製程受惠。臻鼎提到，超薄HDI（Mini LED背光板）也是公司持續看好的產品線，目前該產品持續接單生產，預期第四季有望看到Mini LED筆電問世。

IC載板部分除了營運漸入佳境，臻鼎也在積極衝刺產能，秦皇島BT載板新產能預計2022年第三季小量、第四季量產，深圳ABF載板預計2022第四季試產，2023年加入貢獻。

汽車板方面臻鼎表示，汽車晶片短缺，出貨多少受到影響，所幸汽車板佔營收比重尚不高，因此今年臻鼎做更多的是新產品開發，除了目標明確往電動車、自駕車發展，更切入汽車電腦、汽車顯示屏、ADAS裡的Camera等新產品佈局。

(時報資訊)

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