裕民（2606）展開法人認錯行情，因三大法人7日由賣轉買，買超2,786張，一舉扭轉6日大舉賣超5,989張的頹勢，帶動7日股價早盤跳空開高，以69元開出，開盤不到半小時就直攻漲停，鎖在72.1元漲停價、大漲6.5元，帶動KD值同步升高來到66.4、53.8，多頭氣勢凝聚，有續攻一波的企圖。

搶煤、塞港加上鐵礦砂需求續增，帶動海岬型船舶租金吹漲風，本周船舶日租金飆破86,000美元，遠超過損平點15,000美元，約當一天揚帆可以賺到四倍價，裕民七成船舶在現貨市場直接受惠，每週都有船舶換約賺到高運價，第四季進入旺季後市看漲，法人估下半年獲利優於上半年。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意