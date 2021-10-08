國光生技（4142）受惠國內公費四價流感疫苗開始出貨、及美國Protein Sciences（屬於Sanofi賽諾菲疫苗集團）的訂單出貨，9月營收4.64億元，為歷年來單月營收次高，年增3.84％，第三季營收7.53億元，年增22％。

　國光生表示，10月起產線將以國內公費四價流感疫苗為主，部分國際訂單為輔，預定年底前全部完成交貨，第四季營收仍有望持續成長，維持旺季表現。

(時報資訊)

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