百聿數碼（6622）跨足影劇投資製作開紅盤，首部自製影集《華燈初上》獨家播映權（大陸除外）高價賣給全球OTT龍頭Netflix，一舉改寫台劇版權費新高紀錄，第一季版權收入開始在9月認列，推升當月營收達8,733萬元，年增三倍，也創下百聿單月營收歷史新高；累計前三季營收1.47億元、年增70.29％。

《華燈初上》共三季、24集的製作成本約2.5億元，法人估，授權總收入逾3億元，加計周邊收入投報率上看三～五成。接下來，《華燈初上》第二、三季授權收入將在今年第四季認列完畢。此劇也吸引大陸三大OTT平台洽購中，版權收入可望在明年入帳。

從影音後製跨足影劇投資製作的百聿，獲Apple iTunes、Google Play等國際影音平台認證授權，每年平均為800部電影轉檔上架發行，同時經營廣告影片前後期製作。隨著疫情解封，拍攝製作恢復正常，營運加溫。

再者，百聿逐年加碼影劇投資、製作量，手上擁有原創與合作IP逾10部，今年上半年有合資影集《創業的那些鳥事》，及參投國片《可不可以你也剛好喜歡我》、《刻在我心底的名字》等上映，法人以百聿參投多半採取一～二成比例推算，一部影集收入約貢獻營收近千萬元，兩部國片各貢獻營收五、六百萬元。

百聿更確定跟國際OTT平台合作，持續製作精緻IP，循韓國CJ集團將文化輸出世界，目標年產100小時影集，法人推估預計可貢獻百聿七、八億元營收。

(時報資訊)

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