受到越南疫情影響拖累，台灣百和（9938）9月合併營收11.21億元、年減13.7％，但累計前三季合併營收141.8億元、年增28.98％，創同期新高。台灣百和表示，旗下越南百和10月2日結束「三就地」原則，7日起復工人數達42％，未來越南廠可逐步恢復正常營運水準。台灣百和透露，10月下旬起，越南百和將邁入出貨高峰期。

另外，百和興業-KY（8404）9月合併營收5.95億元、年增15.71％，累計前三季合併營收81.81億元、年增59.34％，創同期新高。

百和興業表示，去年因疫情影響訂單需求，致使公司營收減少，但今年伴隨許多國家疫情穩定，訂單回升，使得公司9月及前三季營收聯袂增加。

台灣百和表示，旗下越南百和配合越南當地政府防疫政策，7月15日起暫時停工，符合「三就地」（就地生產、就地用餐及就地住宿）原則，10月2日結束「三就地」原則，7日起約42％員工投入產線生產，目前越南百和已有92.5％的員工達防疫綠卡標準，可視需求隨時增加員工人數投產，預計10月下旬起，越南百和將進入出貨高峰期。

(時報資訊)

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