受到海運艙位吃緊及成本上漲等因素的影響，健身器材雙雄-喬山（1736）、岱宇（1598）9月合併營收不如預期。其中，喬山9月合併營收28.89億元，月增26％、年減5.96％；岱宇9月營收8.95億元，月增14％、年減36.6％。展望第四季營運，喬山商用營收將在第四季衝高；岱宇旗下Xterra品牌第四季新增Costco與Walmart的實體通路合作，將小量出貨搶市。

喬山9月合併營收，若以美金表達則為持平；累計前三季合併營收210.34億元、年增12.84％，若以美元計，年增19.9％，創同期新高。

喬山表示，全球健身房復甦，會員人數已回到疫情前水準，開新店、換新機所引發的拉貨動能，帶動9月商用營收年增19％。其中，美國區商用單月營收年增58％。目前全球健身房拉貨力道逐步增強，成長動能明顯，尤其在喬山市占率逐漸拉升下，預計商用營收將在第四季衝高，明年將持續成長。

喬山指出，在家用市場部分，因全球興起以數位內容課程健身的風潮，紛紛推出搭配數位課程及家用器材銷售的整合方案搶市，喬山歐洲大客戶同時也是荷蘭上市公司Basic-Fit，已開始進行此新的營運模式，預計未來將有更多的大型健身房投入，將可助攻公司家用器材營收未來持續向上。

岱宇前三季合併營收90.46億元、年增17.95％，創同期新高。岱宇表示，集團已推出多款家用及輕商用的健身產品上市。

岱宇表示，目前全球貨櫃缺櫃與塞港的問題尚未完全得到緩解，集團北美地區的倉儲中心及各品牌經銷客戶整體庫存水位仍保持低檔，隨著傳統銷售旺季來臨，有利於公司營運表現。

(時報資訊)

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