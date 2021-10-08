豐興（2015）自結9月合併稅前盈餘4.76億元、月增8.42％、年增60.8％，累計前三季合併稅前盈餘達35.15億元、年增48.24％，累計每股稅前盈餘約6.04元，創近九年來同期新高。
對此，豐興發言人莊文哲表示，今年營收和獲利均較去年同期成長的主要原因，除了平均單價較去年同期大幅提高外，包括鋼筋、條鋼及型鋼等產品總銷量也較去年同期略增，尤其條鋼的銷量較去年同期成長超過20％。
豐興7日公告，9月合併營收32.61億元、月增6.29％、年增41.59％，單月合併營業利益4.38億元、年增63.43％，合併稅前盈餘為4.76億元、月增8.42％、年增60.81％，每股稅前盈餘約0.81元。
累計前三季合併營收274.26億元、年增39.29％；營業利益為32.82億元、年增43.94％，合併稅前盈餘為35.15億元、年增48.24％，每股稅前盈餘約6.04元，創102年合併報表來同期新高。
展望未來，豐興董事長林大鈞認為，第四季原本就是鋼鐵傳統需求旺季，加上年底趕工需求效應影響，目前看來第四季鋼筋市場景氣至少維持平穩；至於售價狀況，雖然近來國際廢鋼原料行情表現還算穩定，但因大陸最近實施「能耗雙控」政策，不僅許多地區發生限電與停電狀況，導致一些鋼鐵合金原料價格高漲，多少都會牽動整個市場脈動。
林大鈞指出，待大陸十一長假結束後，再觀察其鋼市的變化與鋼鐵原料行情的走勢，因豐興有一部分合金原料和一些小型零組件來自大陸，值得觀察。
(時報資訊)
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