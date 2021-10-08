進入傳統旺季，科技廠辦及建築工程進入年底趕工期，預拌混凝土廠國產建材（2504）9月集團營收18.55億元，年增8.46％。國產指出，營運漸攀高峰，依手中出貨訂單估計，第四季營運將呈「逐月成長」，也會是今年營收獲利最好的一季。
國產今年前三季集團營收158.55億元，年增20.08％。國產表示，全台科學園區近期擴廠不斷，加上房市在疫情穩定後，下半年最重要的928檔期開出紅盤，下半年營運會呈現大幅度成長。
在全台擁有業界最多的28個混凝土廠，國產表示，毛利較高的特殊規格混凝土，包括巨積、清水、高強度、高流動、防水抗滲等高端混凝土，產品比重上不斷提升，也都被台北南山廣場、富邦A25、中國人壽總部大樓、宏匯「內科之心」、華碩、和碩、儒鴻、群光電子企業總部等頂級商辦與科技廠辦指名使用，供應占比超過三成。在擇優出貨策略下，今年營收獲利看好！
國產指出，9月營收反彈只是開端，接下來第四季的單月營收都可望站穩18～20億元的高檔水準。
展望第四季營運，國產認為，由於疫情逐漸緩和，房市近期也呈現暢旺買氣，北中南房市多筆重磅級指標大案，已經在「928房市檔期」登場，據統計，總推案量達到5700億元，加上建築結構安全意識抬頭，國產大力推動的「國產安心建材履歷」，預期第四季會是今年出貨量最多、獲利最好的一季。
(時報資訊)
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