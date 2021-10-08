越南疫情干擾大，成衣大廠儒鴻（1476）9月合併營收20.49億元，年減21.1％，較8月下滑19.5％，創13個月以來新低，累計前三季營收260.65億元，年成長率仍達38.28％。儒鴻表示，在越南當地政府下達解封政策後，公司越南廠10月起已經逐漸復工，旺季將遞延到第四季，甚至明年第一季，第四季會是今年營收獲利的高峰。
需求放緩、船期遞延，是儒鴻歸究9月營收衰退的主因；機能布是儒鴻平均單價較高的產項，營占比超過二成。
儒鴻原本預期，公司的機能布有七成產能在台灣，只有三成在越南，加上自動化程度高，受越南疫情影響應不大、供給無虞，但因為越南疫情擴大，造成當地下游成衣廠紛紛減產或停產，客戶產線無法開工，拉貨動能降緩，在需求下滑下，9月儒鴻的機能布出貨量大幅度減少。
儒鴻越南廠每月成衣產能約占總產能的15％，停工後衝擊到的出貨量，市場預估會有5％以上；儒鴻指出，成衣代工受到越南疫情的影響遠比事先預期還大，9月產能利用率下滑，營收自然進不來。
船期遞延、缺艙缺櫃等因素干擾，儒鴻9月大約有高達5億元的出貨，因為船期延誤，會遞延到10月，也讓儒鴻第三季營收80.58億元，比第二季下滑17.65％，也是今年單季最低。
今年最壞的時機已過，在越南地區解封下，儒鴻對第四季營運恢復大幅度成長樂觀；儒鴻表示，越南廠10月起已經陸續復工，對營運衝擊最大的時間已過，依目前各產線統計，南越部分工廠復工率已經達到五成，而且公司也持續分散訂單，增加外包到疫情比較沒那麼嚴重的北越和中越，10月起營運可望慢慢恢復。
「訂單沒減、只是遞延」；儒鴻指出，目前訂單能見度已至明年首季，在手中訂單滿滿，解封後配合產能調度及加班，第四季會是今年營收獲利的高峰，對第四季營運大幅度成長深具信心，全年營運二位數成長應可達成。
(時報資訊)
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