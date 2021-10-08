創意（3443）公告9月合併營收達13.14億元、月成長25.6％，寫下六個月以來單月新高，第三季合併營收為35.85億元、年增1.6％，累計2021年前三季合併營收達101.98億元、年增6.0％，改寫歷史同期新高。法人指出，創意在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等委託設計（NRE）完成設計定案，加上特殊應用晶片（ASIC）開始量產，第四季業績有望改寫新高水準。
對於後續展望，創意在AI、HPC等新技術需求持續成長帶動下，使先進製程及先進封裝需求持續成長，法人預期，2022年營運表現將可望受惠於這波需求，業績將更上一層樓。創意7日股價攻上漲停，收在528元的歷史新高價位。
(時報資訊)
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