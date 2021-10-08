優群（3217）7日公布九月營收，受惠手機產業的旺季到來，微型沖壓件出貨進入高峰，加上其他產品出貨同步受惠旺季效應升溫，優群九月營收創下單月新高。

法人表示，看好2022年伺服器推出新平台，將採用DDR5達到更高時脈及頻寬，預期優群將會是受惠業者。

優群九月營收2.94億元、月增6.97％、年增18.01％，第三季營收8.45億元、年增19％，創多年來單季新高，累計前九月營收達22.22億元、年增17.86％。

優群主要的產品線包括M.2、Type-C、So DIMM、Long DIMM、微型沖壓件等。其中，So DIMM去年來受惠疫情推動筆電需求成長，相關產品出貨暢旺，用於伺服器、桌機的Long DIMM，上半年受到市場普遍長短料影響，出貨有所干擾，不過隨著缺料舒緩，以及資料中心、雲端運算等需求不變，相關產品動能已逐漸恢復。

規格方面，優群先前也指出，目前不論是So DIMM或Long DIMM，大多還是以DDR4為主，目前已積極認證DDR5 So DIMM，預期第四季有望慢慢出現轉換潮，初期貢獻尚不明顯，明年持續提升滲透率，將成為新的營運成長動能，DDR5 Long DIMM則要看伺服器新平台。

(時報資訊)

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