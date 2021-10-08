優群（3217）7日公布九月營收，受惠手機產業的旺季到來，微型沖壓件出貨進入高峰，加上其他產品出貨同步受惠旺季效應升溫，優群九月營收創下單月新高。
法人表示，看好2022年伺服器推出新平台，將採用DDR5達到更高時脈及頻寬，預期優群將會是受惠業者。
優群九月營收2.94億元、月增6.97％、年增18.01％，第三季營收8.45億元、年增19％，創多年來單季新高，累計前九月營收達22.22億元、年增17.86％。
優群主要的產品線包括M.2、Type-C、So DIMM、Long DIMM、微型沖壓件等。其中，So DIMM去年來受惠疫情推動筆電需求成長，相關產品出貨暢旺，用於伺服器、桌機的Long DIMM，上半年受到市場普遍長短料影響，出貨有所干擾，不過隨著缺料舒緩，以及資料中心、雲端運算等需求不變，相關產品動能已逐漸恢復。
規格方面，優群先前也指出，目前不論是So DIMM或Long DIMM，大多還是以DDR4為主，目前已積極認證DDR5 So DIMM，預期第四季有望慢慢出現轉換潮，初期貢獻尚不明顯，明年持續提升滲透率，將成為新的營運成長動能，DDR5 Long DIMM則要看伺服器新平台。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：