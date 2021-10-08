光學膜廠華宏新技（8240）公告9月份自結合併營收9.61億元，月增2.5％，累計第三季合併營收約28.27億元，季增6.2％。第四季LCD光學材料出貨穩健，其他如機能材料、散熱材料銷售漸入佳境，預期營運表現維持在高檔水準。

受惠於面板材料需求熱絡，再加上機能材料、散熱材料新產品出貨加溫，6月以來，月營收都維持在9億元以上的高檔水準。9月份自結合併營收9.61億元，月增2.5％，累計第三季合併營收約28.27億元，季增6.2％，自結今年前三個季度累計合併營收為81.9億元，年成長8.29％。

華宏表示，9月光學材料銷售項目朝附加價值高的方向分配並穩定成長，其中以印刷式擴散膜、量子點薄膜、貼合膜營收表現佳。塗佈部門之電子標籤與平板製程用複合膜營收維持平穩，未來將隨客戶訂單成長對營收多有挹注。

機能材料部分，熱固性無鹵耐燃DAP材料，應用於5G行動手機與基地台網路濾波元件，營收將會隨客戶需求增加而提升。隨著全球車市買氣回溫，BMC成型品從車燈延伸至副反射鏡與線性馬達微型模組，銷售成績亦漸入佳境。

散熱材料目前已經取得多家筆電品牌廠認可及採用，配合電子材料市場需求穩定成長。此外除原先運用於筆電散熱片外，目前也開發可彎折手機使用的人工石墨，與5G產品高導熱係數需求的厚石墨。

展望第四季，華宏表示，青島廠搬遷新廠已於7月底前完成，可於下半年傳統電子旺季恢復產能。LCD光學膜片銷售穩健，車用觸控面板材料與防爆膜將隨車市復甦提升銷售動能。自製保護膜與面板貼合膜出貨隨客戶需求而增加。在多元化產品布局及客製化訂單帶動下，公司對下半年保持樂觀。

(時報資訊)

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