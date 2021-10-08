光學膜廠華宏新技（8240）公告9月份自結合併營收9.61億元，月增2.5％，累計第三季合併營收約28.27億元，季增6.2％。第四季LCD光學材料出貨穩健，其他如機能材料、散熱材料銷售漸入佳境，預期營運表現維持在高檔水準。
受惠於面板材料需求熱絡，再加上機能材料、散熱材料新產品出貨加溫，6月以來，月營收都維持在9億元以上的高檔水準。9月份自結合併營收9.61億元，月增2.5％，累計第三季合併營收約28.27億元，季增6.2％，自結今年前三個季度累計合併營收為81.9億元，年成長8.29％。
華宏表示，9月光學材料銷售項目朝附加價值高的方向分配並穩定成長，其中以印刷式擴散膜、量子點薄膜、貼合膜營收表現佳。塗佈部門之電子標籤與平板製程用複合膜營收維持平穩，未來將隨客戶訂單成長對營收多有挹注。
機能材料部分，熱固性無鹵耐燃DAP材料，應用於5G行動手機與基地台網路濾波元件，營收將會隨客戶需求增加而提升。隨著全球車市買氣回溫，BMC成型品從車燈延伸至副反射鏡與線性馬達微型模組，銷售成績亦漸入佳境。
散熱材料目前已經取得多家筆電品牌廠認可及採用，配合電子材料市場需求穩定成長。此外除原先運用於筆電散熱片外，目前也開發可彎折手機使用的人工石墨，與5G產品高導熱係數需求的厚石墨。
展望第四季，華宏表示，青島廠搬遷新廠已於7月底前完成，可於下半年傳統電子旺季恢復產能。LCD光學膜片銷售穩健，車用觸控面板材料與防爆膜將隨車市復甦提升銷售動能。自製保護膜與面板貼合膜出貨隨客戶需求而增加。在多元化產品布局及客製化訂單帶動下，公司對下半年保持樂觀。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：