今展科（6432）、臺慶科（3357）公布9月營收，儘管大陸均有生產工廠，不過9月營收均不受限電影響，同步攀升，其中臺慶科9月營收還小創新高，累計第三季營收同步寫下新高紀錄，以今年前三季營收進度推算，臺慶科前三季每股盈餘可望逾9元。
臺慶科雖然公告昆山廠產能占比達15％，主要以生產磁珠與積層晶片電感為主力業務，但是對臺慶科9月營收衝擊有限，因網路變壓器需求持續強勁，加上國巨（2327）合併奇力新（2456），下游客戶在電感訂單上有新的配比，以分散電感貨源，臺慶科今年掛牌以來，業績穩定攀升，掛牌首年，獲利就有機會突破一個股本。
臺慶科公告9月營收，達5.72億元，月增0.9％、年增35.5％，小創歷史新高紀錄，為連續第五個月寫新高紀錄，累計第三季營收達16.94億元，季增7％、年增37.7％，為連續第三季刷新營收紀錄，以增資後股本10.1億元計算，法人估臺慶科第三季每股盈餘可望達3.7元，前三季則有機會超過9元。
今展科也公告9月營收，在十一長假提前拉貨潮的激勵之下，9月營收重返成長軌道，達1.15億元，月增12.4％、年增1.9％，累計今展科第三季營收3.41億元，創下單季次高紀錄。
今展科目前面板相關應用占營收比重達七成，儘管TV面板報價續跌，但對身為上游供應鏈的今展科來說，影響不大。
展望第四季，今展科表示，客戶正在調節庫存，對第四季謹慎看待，預期營運將持平至微幅下滑。
(時報資訊)
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