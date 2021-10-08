NAND Flash控制IC廠群聯（8299）在PCIe Gen及工控等解決方案出貨暢旺帶動下，使9月合併營收達57.38億元，刷新單月新高，推動第三季合併營收達到169.27億元的單季歷史新高。

群聯指出，未來在5G技術帶動下，將使群聯在NAND記憶體產業維持穩定獲利的成長。

群聯7日公告9月合併營收達57.38億元、月成長0.5％，改寫單月歷史新高，相較2020年同期成長32.2％，第三季合併營收為169.27億元、季增6.4％，同樣創下單季新高表現。累計2021年前三季合併營收達457.24億元、年增28.2％。

針對9月出貨產品亮點，群聯指出，與2020年同期相比，9月份PCIe SSD控制IC總出貨量成長超過42％；工控記憶體模組總出貨量成長近22％。從今年前九月份出貨概況來看，PCIe SSD控制IC總出貨量年成長率將近128％，創歷史同期新高；工規記憶體模組總出貨量年增率將近35％，年度累計記憶體總位元數出貨量（Total Bits）也成長將近45％，刷新歷史同期新高。

法人指出，目前晶圓代工產能吃緊狀況並未改變，使NAND Flash控制IC供給仍相當吃緊，因此群聯加大高毛利客戶出貨動能，且記憶體模組及工控等產品出貨動能爬升，使營收表現順利創高。

群聯表示，9月份是第三季的尾聲，公司由於轉型成功，持續增加非消費型（Non-Consumer）應用的儲存市場營收貢獻度，因此即便消費零售市場出現需求疲軟的雜音，群聯依舊繳出了亮眼的營運成績單。

展望未來，群聯指出，在5G無線高速傳輸技術的普及帶動下，NAND儲存市場將維持沒有天花板的成長潛力，而群聯也將繼續加強研發投資，維持在NAND控制晶片的領先地位，讓群聯能在波動的NAND記憶體產業維持穩健成長的營收與獲利。

新產品布局部分，群聯成功跨入PCIe Gen 5等高速傳輸介面世代，目前最快預期將會在2022年端出Retimer、Redriver等高速傳輸IC，屆時可望替群聯帶來新營運成長動能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意