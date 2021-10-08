快閃記憶體大廠旺宏（2337）公告9月合併營收達56.79億元，帶動第三季合併營收季成長31.1％至149.74億元，使單月及單季合併營收同創歷史新高表現。
法人指出，旺宏當前成功卡位進入5G、工規、車用及醫療等重要市場，全年業績將有望改寫新高表現，且隨著新興應用需求持續成長，2022年營運亦可望抱持樂觀看待。
旺宏9月合併營收達56.79億元、月成長13.3％，相較2020年同期明顯成長21.8％，第三季合併營收為149.74億元、季增31.1％，累計2021年前三季合併營收達360.28億元、年增21.5％，使單月、單季及前三季營收都改寫歷史新高水準。
法人表示，旺宏受惠於遠距商機、遊戲機、5G及車用等客戶追單動能強勁，使唯讀式記憶體（ROM）出貨表現暢旺，加上NOR Flash及SLC NAND呈現供不應求帶起的漲價效應，使旺宏9月及第三季合併營收都繳出亮眼成績。
不僅如此，旺宏目前已經成功切入5G、工規、車用及醫療等市場，讓NOR Flash、SLC NAND等記憶體產品出貨動能有望延續到2022年。法人指出，旺宏當前NOR Flash、SLC NAND訂單可望排到年底，且由於旺宏在NOR Flash、SLC NAND市占逐步攀升，有望使旺宏業績成長動能在2022年更上一層樓。
除此之外，旺宏董事長吳敏求重視科技人才培育，持續領導旺宏電子團隊積極參與研發替代役制度運作，推動13年來執行成果優異，歷年來多次獲得績優研發替代役用人單位，7日榮獲內政部役政署署長龔昶仁頒授「役政專業獎章」，以表彰其積極支持研發替代役制度，促使企業進用優質役男，並在企業留才與育才上之傑出表現。
旺宏表示，公司自創立以來，吳敏求深感研發創新及人才培育對於提升台灣全球競爭力的重要性，因此也積極鼓勵研發替代役男投入創新研發，目前旺宏全球專利數已超過8,500件，更成立旺宏教育基金會20多年來持續舉辦旺宏金矽獎及旺宏科學獎，為台灣培育出上萬名優秀的年輕科技人才。
(時報資訊)
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