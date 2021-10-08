＊除權息交易：錩泰、亞航、聯合再生、叡揚、

　金山電

　＊法說會：南亞科

　＊增資股買賣：橋椿、聯發科、錦明、通嘉、凱崴

　、沛波、廣錠、展匯科、基士德-KY、博晟生醫

　＊減資後新股掛牌：倫飛

　＊得為融資融券交易：展碁國際

　＊注意股票：永光、世芯-KY、祥碩、世紀鋼、

　美琪瑪、晶焱等

　＊處置股票：杏國

　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：富鼎

　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：是方、

　捷流閥業

　＊恢復融券賣出：金山電

(時報資訊)

#股市備忘錄 #金山電 #永光 #錩泰 #亞航

個股觀測

優良
持平
注意

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