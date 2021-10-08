＊除權息交易：錩泰、亞航、聯合再生、叡揚、
金山電
＊法說會：南亞科
＊增資股買賣：橋椿、聯發科、錦明、通嘉、凱崴
、沛波、廣錠、展匯科、基士德-KY、博晟生醫
＊減資後新股掛牌：倫飛
＊得為融資融券交易：展碁國際
＊注意股票：永光、世芯-KY、祥碩、世紀鋼、
美琪瑪、晶焱等
＊處置股票：杏國
＊恢復原融資比率及融券保證金成數：富鼎
＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：是方、
捷流閥業
＊恢復融券賣出：金山電
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
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金山電
＊法說會：南亞科
＊增資股買賣：橋椿、聯發科、錦明、通嘉、凱崴
、沛波、廣錠、展匯科、基士德-KY、博晟生醫
＊減資後新股掛牌：倫飛
＊得為融資融券交易：展碁國際
＊注意股票：永光、世芯-KY、祥碩、世紀鋼、
美琪瑪、晶焱等
＊處置股票：杏國
＊恢復原融資比率及融券保證金成數：富鼎
＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：是方、
捷流閥業
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