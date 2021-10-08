盤勢分析： 時序步入第四季，全球氣氛卻沒有因為疫情趨緩而感受到陸續解封的喜悅，反而來自中國與美國的負面事件不斷干擾，國際股市相對不穩，包括恒大事件、中國限電、能源危機、通膨壓力、美債務上限、縮減購債、預算等均陷入膠著，使得10月的股市顯得詭譎多變。在國際風險不斷升高之際，操作宜更加謹慎。

油價與天然氣飆漲牽動了通膨的神經，美國8月核心PCE 物價指數年增3.6％，處於30年高點，高通膨的擔憂持續，恐使Fed在11月開始縮減購債（Taper）。雖然美國考慮釋放緊急石油儲備，俄羅斯將提高對歐洲天然氣的供應量，一度讓原油與天然氣價格自高檔滑落，但過多的資金仍將使得通膨壓力揮之不去，各國央行於第四季是否會加快緊縮步伐不容忽視。

美國債務上限遲遲未有結果，10月18日前若國會無法過關，美國將迎來債務違約，信評恐遭調降，近期美國10年期公債殖利率也悄悄走揚。預算與基建的卡關，對明年美國經濟成長也帶來壓力。美國9月ADP新增就業56.8萬人，高於預期，本周須密切留意美國非農數據，而通膨、美元指數、美債殖利率與油價之走勢更不容小覷。至於中國恒大債務危機於似乎有擴大跡象，長假後的中國股市能否止跌反攻將是亞股關鍵。

台灣疫情逐步趨緩，配合振興券效應，內需產業可望擺脫前幾個月的困境，加上台灣外銷暢旺，8月外銷訂單535億美元，年增17.6％，呈現連18紅，累計前8月外銷訂單4,187.3億美元，年增3成。預期9月外銷金額為580億～595億美元，年增15.9％～18.9％，有望拿下連19紅。另外8月景氣燈號呈現紅燈，連7個月亮呈現景氣熱絡，景氣對策信號綜合判斷分數較7月增加1分為39分，讓多家機構上修台灣GDP成長率。

受到國際利空影響，台股近在外資調節、籌碼凌亂下，一度創下16,162點之波段低點，即使周四呈現反彈，上檔層層賣壓不容易一口氣過關，仍以跌深反彈看待。畢竟台股於9月22日跳空殺破8,523連接15,159點之長期上升趨勢線，就已顯示趨勢有向下壓力，之後又把15,159連接16,248點之趨勢線也給跌破，型態上已形成頭肩頂的，加上月KD呈現死亡交叉，倘若16,248點再度有效跌破，恐會讓台股成為外資的提款機，除非能重新站回15,159連接16,248點之趨勢線，否則台股不穩定因子仍在。

操作建議：

8月M1B及M2年增率分別下降為15.39％及8.44％，顯示資金活水不如過去來得充沛，而美元的走揚將使得外資偏空，加上內資逢高獲利了結，融資位處於高檔，顯示籌碼凌亂，尚未穩定前，操作上建議偏短，留意9月營收與Q3財報。

特斯拉第三季銷售創高，電動車相關股仍不容小覷，尤其是MIH將於10月18日發表新款電動車，屆時國內相關股可望轉強，另NB股與伺服器周邊股價基期偏低，逢低可留。原物料股方面，研判散裝輪、塑膠、化纖等將是多方焦點。現階段操作切忌追高，不擴張信用，同時持股比重落在3成左右。

(時報資訊)