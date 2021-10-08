台股上半年交易火熱，下半年維持高檔行情；根據全曜財經（CMoney）指出，上半年預估每股稅後盈餘（EPS）最準確的前五名投顧（元富、第一金、日盛、群益、宏遠投顧等），分享如何將研究報告預估的那麼準確，以及對第四季到明年行情的看法。

第一名元富投顧總經理鄭文賢表示，元富投顧研究員平均年資10到15年都看過兩到三次的經濟循環，對於領先指標掌握度很高而且每週都會進行評等的調整，準確率會越修越高且勤於拜訪公司。

元富投顧看第四季波動會越來越大，大盤將介於16,000～18,000點區間，量化寬鬆11月開始慢慢削減如同溫水煮青蛙，預計明年第二季會有明顯的動能減弱，明年上半年因殖利率的保護，短期內仍有支撐能維持穩定區間，但下半年全球景氣動能轉弱，有機會發生較大跌幅，建議更加小心操作。

明年晶圓代工、封測等半導體族群以及雲端伺服器行情穩定，雖然車用半導體今年業績成長三成但不建議太過追價，其中驅動IC因面板跌價與上游晶圓代工漲價持保守看法，鋼鐵類股因中國大陸碳中和議題需要限制產量，加上經濟復甦後基礎建設需求增加，值得關注。明年疫情後恢復正常，內需市場如餐飲觀光百貨等，因基期低有低接的機會，航太供應鏈也恢復生產，但仍需消化目前累積的料件後，才有機會成長。

第二名第一金投顧董事長陳奕光表示，之所以能夠很準確預估是從上游至下游綜觀的研究，善用已知數據來預估，如由已目前外銷出口量來評估營收，預估來評估營收，預估九月營收創高有百家公司，加上完整新人教育流程幫助研究員快速成長。台股Q4需留意產業庫存調整風險，加上聯準會縮減購債，預估區間介於16,000～17,800點，明年行情屬延長波，但明年中的美國通貨緊縮確定後資金行情可能會結束。

明年看好汽車及零組件、電動車相關供應鏈、航太族群、矽晶圓、疫情後的消費、第三代半導體、營建及金融股等，其中營建類股因利率低剛性續球仍高加上南北翻轉，仍有獲利空間，而金融類股因壽險來自債券、股票獲利，應該能交出不錯業績。

第三名日盛投顧表示，公司重視研究員的培養，研究員會互相學習並透過定期讀書會交流彼此想法，透過【財報模範生】聚焦財務報表的資訊並從大環境以及各個產業風險進行動態的評估與調整，所以能夠評估出的較準確的EPS。

(時報資訊)