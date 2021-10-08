半導體族群變數浮現，高盛證券指出，大陸智慧機出貨放緩、智慧機與PC於2022年高成長性不再、大陸限電等六大因素攪局，封測族群首當其衝，降評日月光投控（3711）、頎邦（6147）至「中立」，並大砍股價預期；相對地，晶圓代工族群仍是產業內穩健避風港。
高盛證券堪稱台股半導體族群多頭禁衛隊，賦予多檔指標股的股價預期都是外資圈最高，像是將台積電升至1,014元、聯電升至119元，皆為市場津津樂道。高盛強調，因台系晶圓代工雙雄營收來自各終端應用、較為分散，在全球又具備更高影響力，受不確定性因素干擾最輕微。
高盛降評日月光投控前的股價預期高達189元，大幅高於各外資券商，降評後大砍四成至115元，並將2022年獲利預期下修為較2021年衰退；對頎邦股價預期則從百元大降至66.6元，態度轉趨保守之劇烈程度，令買方法人迅速重新審視半導體各次族群前景。
針對干擾半導體產業前景的變數，高盛列舉如下：首先，根據中國信息通信研究院資料，大陸智慧機8月出貨2,430萬支，月減15％、年減10％，更遠遜於2018、2019年同期的3,000萬支以上水準。其次，高盛研究團隊保守看全球智慧機2022年成長率，僅年增4％，回歸正常化，PC明年出貨量更會因在家工作需求消退，轉為年減12.2％。
三、在需求減弱背景下，晶圓、原物料、運費漲價導致成本提高，對部分公司造成營運壓力。四、大陸限電帶來不確定性。五、高盛首席中國經濟專家閃輝推估，大陸電力緊缺造成44％企業活動受阻，限產可能成為新逆風，將大陸2021、2022年GDP估值由8.2％、5.6％，下修為7.8％與5.5％。
最後，大陸政府著手考慮提高工業用電價格等系列措施，來解決電力吃緊問題，如果還無法緩解困境，甚至可能調漲民間用電費率，高盛認為，此狀況影響消費者開支，並導致消費性電子產品終端需求不振。
考量以上因素，高盛點出，封測產業訂單能見度通常比晶圓代工等企業短，當終端需求出現波動，封測企業會更早遭遇訂單調整。
據外資估算，日月光投控2021年每股約略賺進一股本，2022年將轉為衰退近6％、至9.59元；同期間，頎邦每股純益也呈衰退。另外，高盛維持京元電「中立」、聯發科與聯詠「買進」投資評等，惟股價預期分別下修至41.6、1,208與594元。
(時報資訊)
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