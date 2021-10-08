台股上演絕地反攻秀，外資點名超跌股上緊發條，麥格理證券升評亞德客-KY（1590）至「優於大盤」，推測合理股價突破千元；摩根大通證券科技產業分析師楊維倫則看好宣德（5457），認為大陸先前限電未衝擊營運，營收旺到年底，推測合理股價161元，上檔空間近乎百分百。

亞德客-KY近期飽受工業自動化（IA）放緩、大陸限電政策所苦，股價自7月高點以來回檔超過三成，難得的是，看好亞德客-KY後市的外資券商無一轉變觀點，包括：高盛、摩根士丹利、里昂、匯豐、大和資本證券均維持正面投資評等；甫終結保守看法、轉向樂觀陣營的麥格理證券給予1,016元股價預期。

摩根士丹利證券與高盛證券對亞德客-KY股價預期都高達1,300元，大摩並認為，雖然大陸的限電策略可能導致當地總體經濟數據受到影響，但亞德客-KY憑藉氣動元件市占率提高、線性滑軌業務升溫的優勢，營運表現將相對突出。就評價面觀之，以2022年每股純益作為基準，亞德客-KY本益比才18倍，低於2011年以來平均的20～25倍。

麥格理證券指出，回顧亞德客-KY第三季業績，儘管受颱風、洪水、部分城市因疫情影響，導致物流不順，然單季營收僅較第二季高峰略少5％，此外，根據亞德客-KY經營管理階層意見，作為大陸優先供電企業，產能不受近期限電衝擊。長遠來看，麥格理更看好IA結構性增長、氣動元件市占續擴大、線性滑軌下半年起較明顯貢獻營收等利多，直指亞德客-KY股價短線回檔已深，啟動升評。

楊維倫指出，宣德在新的AirPods 3內含價值提升，從8月起開始扭轉營收趨勢，並看好將一路旺進年底，另外，大陸9月底雖出現限電狀況，然宣德憑藉強大執行力與在手庫存，營運沒有遭到嚴重衝擊。

就整個下半年營運來看，宣德挾AirPods 3、iPhone 13新產品周期，以及測試包裝（FATP）訂單強勁，是營運主要的驅動力。如果AirPods 3能在全球陸續解封時刻，重振AirPods產品的銷售雄風，投資人對AirPods供應鏈的觀感將會轉強，摩根大通預期，宣德下半年獲利將較上半年大成長85％，比去年同期大增51％，研判目前股價尚未反應良好基本面，將時間拉長，AirPods Pro 2則會是2022年第二季新的營運催化劑。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意