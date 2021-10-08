台股上演絕地反攻秀，外資點名超跌股上緊發條，麥格理證券升評亞德客-KY（1590）至「優於大盤」，推測合理股價突破千元；摩根大通證券科技產業分析師楊維倫則看好宣德（5457），認為大陸先前限電未衝擊營運，營收旺到年底，推測合理股價161元，上檔空間近乎百分百。
亞德客-KY近期飽受工業自動化（IA）放緩、大陸限電政策所苦，股價自7月高點以來回檔超過三成，難得的是，看好亞德客-KY後市的外資券商無一轉變觀點，包括：高盛、摩根士丹利、里昂、匯豐、大和資本證券均維持正面投資評等；甫終結保守看法、轉向樂觀陣營的麥格理證券給予1,016元股價預期。
摩根士丹利證券與高盛證券對亞德客-KY股價預期都高達1,300元，大摩並認為，雖然大陸的限電策略可能導致當地總體經濟數據受到影響，但亞德客-KY憑藉氣動元件市占率提高、線性滑軌業務升溫的優勢，營運表現將相對突出。就評價面觀之，以2022年每股純益作為基準，亞德客-KY本益比才18倍，低於2011年以來平均的20～25倍。
麥格理證券指出，回顧亞德客-KY第三季業績，儘管受颱風、洪水、部分城市因疫情影響，導致物流不順，然單季營收僅較第二季高峰略少5％，此外，根據亞德客-KY經營管理階層意見，作為大陸優先供電企業，產能不受近期限電衝擊。長遠來看，麥格理更看好IA結構性增長、氣動元件市占續擴大、線性滑軌下半年起較明顯貢獻營收等利多，直指亞德客-KY股價短線回檔已深，啟動升評。
楊維倫指出，宣德在新的AirPods 3內含價值提升，從8月起開始扭轉營收趨勢，並看好將一路旺進年底，另外，大陸9月底雖出現限電狀況，然宣德憑藉強大執行力與在手庫存，營運沒有遭到嚴重衝擊。
就整個下半年營運來看，宣德挾AirPods 3、iPhone 13新產品周期，以及測試包裝（FATP）訂單強勁，是營運主要的驅動力。如果AirPods 3能在全球陸續解封時刻，重振AirPods產品的銷售雄風，投資人對AirPods供應鏈的觀感將會轉強，摩根大通預期，宣德下半年獲利將較上半年大成長85％，比去年同期大增51％，研判目前股價尚未反應良好基本面，將時間拉長，AirPods Pro 2則會是2022年第二季新的營運催化劑。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：