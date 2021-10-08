被動元件大廠國巨（2327）7日公告9月營收，無懼於大陸限電政策，9月營收小增0.1％，寫下36個月新高紀錄，累計第三季營收創下單季次高紀錄，達293.86億元，以今年前三季營收進度來看，營收拉高加上匯損疑慮減輕，法人預期，國巨前三季獲利三個股本在望。

國巨蘇州廠位於蘇州新區，9月營收不受限電影響不減反增，表現優於預期，國巨統計，9月營收達98.1億元，月增0.1％、年增28％，為最近36個月以來新高紀錄，幾乎追平歷史第三高的營收數字，累計國巨第三季營收達293.86億元，季增6％、年增33.8％，寫下單季營收歷史次高紀錄，營收規模僅次於2018年第三季的307億元。

國巨今年上半年累計每股盈餘已達22.95元，第三季受惠匯率相對平穩，少了匯損疑慮，法人預估，國巨前三季每股盈餘已經三個股本在望。

國巨表示，雖然客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬中國限電停工的影響，但公司整體營運仍維持正向穩健的動能。

展望第四季度，全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電對供應鏈的影響恐將持續，國巨會盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，並審慎樂觀應對業績及營運展望。

9月被動元件廠營收表現仍舊分歧，截至目前為止，9月營收僅國巨（2327）、臺慶科（3357）、今展科（6432）、興勤（2428）繳出營收月增成績單。

禾伸堂9月營收受半導體供應不穩衝擊，達13.4億元，較上月減少7.05％，較去年同期減少14.55％，第三季營收也寫下今年低點；累計前9月合併營收約為130.89億元，仍較去年同期增加19.41％。

(時報資訊)

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