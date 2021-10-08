被動元件大廠國巨（2327）7日公告9月營收，無懼於大陸限電政策，9月營收小增0.1％，寫下36個月新高紀錄，累計第三季營收創下單季次高紀錄，達293.86億元，以今年前三季營收進度來看，營收拉高加上匯損疑慮減輕，法人預期，國巨前三季獲利三個股本在望。
國巨蘇州廠位於蘇州新區，9月營收不受限電影響不減反增，表現優於預期，國巨統計，9月營收達98.1億元，月增0.1％、年增28％，為最近36個月以來新高紀錄，幾乎追平歷史第三高的營收數字，累計國巨第三季營收達293.86億元，季增6％、年增33.8％，寫下單季營收歷史次高紀錄，營收規模僅次於2018年第三季的307億元。
國巨今年上半年累計每股盈餘已達22.95元，第三季受惠匯率相對平穩，少了匯損疑慮，法人預估，國巨前三季每股盈餘已經三個股本在望。
國巨表示，雖然客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬中國限電停工的影響，但公司整體營運仍維持正向穩健的動能。
展望第四季度，全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電對供應鏈的影響恐將持續，國巨會盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，並審慎樂觀應對業績及營運展望。
9月被動元件廠營收表現仍舊分歧，截至目前為止，9月營收僅國巨（2327）、臺慶科（3357）、今展科（6432）、興勤（2428）繳出營收月增成績單。
禾伸堂9月營收受半導體供應不穩衝擊，達13.4億元，較上月減少7.05％，較去年同期減少14.55％，第三季營收也寫下今年低點；累計前9月合併營收約為130.89億元，仍較去年同期增加19.41％。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：