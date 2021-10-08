板卡廠技嘉（2376）今年以來受惠主板、顯卡及網通伺服器等三大核心業務同步增溫，進入下半年產業旺季後，樂估10、11月都將延續營運高檔走勢，力拚全年度營收衝上1,200億元目標達陣。

董事長葉培城於7日法說會後受訪時，亦對2022年營運後市亦釋出樂觀展望，預期板卡業務在電競需求續增溫、新一代平台推出帶動升級等效益下，明年仍可望維穩成長步伐，加上伺服器受惠整體市場需求及新客戶帶動，亦將朝業績年增五成前進，技嘉明年再設下營收不低於今年的積極目標。

技嘉甫公布的9月營收以逾127億元刷新歷史單月新高紀錄，第三季營收亦續突破313億元、站單季次高。預期在顯卡供不應求的缺口仍大，主板缺料情況改善、且進入新品鋪貨期，加上伺服器出貨動能持穩，技嘉10月、11月的營運動能將維持強勁。

累計前三季主板及顯卡的出貨量約分別達900萬及320萬片，營收比重則分占三成和四成。其中顯卡單季多有突破百萬片的高水位表現，加上產品ASP（平均銷售單價）因加密貨幣挖礦潮而有明顯抬升，挹注相當獲利及毛利率貢獻度。

另營收比重占達兩成的伺服器業務，今年以來雖受到供應鏈缺料偶有影響出貨，不過今年仍估有五成的年增表現。看好不論是來自科學研究、教育、HPC及雲端網路服務業者、其它商業應用…等領域的伺服器客戶需求持續增長，加上新客戶、新專案陸續挹注，技嘉針對明年伺服器業務再設下年增五成的高成長目標。

至於受惠疫情下遠距工作／學習需求帶動的筆電業務，今年以來也已有翻倍成長的表現，明年亦期能續以倍增走勢向上。而近年投入耕耘的車用領域，技嘉亦鎖定ADAS（先進駕駛輔助系統）產品線布局，預計最快明年就有初步成果展現。

針對產能配置，葉培城表示，目前技嘉維持至少三成以上的產能在桃園南平廠，另在中國大陸的寧波廠還未受到限電影響，東莞廠則尚能以柴油發電因應，加上還有外包合作廠產能支援，整體影響不大。

不過他也指出，預期未來五到十年、伺服器市場需求看增，為因應營運需求、擴產規畫是必要的，首選擴廠地將以台灣為主，後續也將評估東南亞地區是否有適合據點。

另一方面，考量網通產品客戶以歐美市場為主，因應關稅及接近客戶以提供維修及服務等需求，技嘉亦於美國加州的既有據點附近再購置一預售廠辦，未來也將導入後端組裝產線因應出貨需求。

(時報資訊)

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