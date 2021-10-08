7日《工商時報》頒發首屆舉辦的「數位金融獎」，元大期貨(6023)以「期權智能投資生態圈」數位金融服務，勇奪期貨組數位創新獎金質獎之最高殊榮。疫情推動數位生活，大眾已習慣且仰賴各式線上服務，元大期超前發展多元數位金融服務，從商品資訊、市場訊息、交易平台、行情風控、績效調整等，提供一站式全方位服務，為期貨業啟動新型態期權交易體驗。

元大期長期以「客戶需求」為服務核心，積極推升業務數位化、智能化與遵法化的金融體驗。今年10月起公司組織正式獨立成立數位金融部，為數位佈局啟動再升級，除了大規模升級交易系統軟硬體設備，提升客戶交易效能，更領先業界推出手機APP程式策略交易，結合國內外期權商品與多元智能策略組合，24小時監控策略交易績效，交易人可藉即時推播通知全天候掌握市場行情變化，不受時間與空間限制、無須盯盤，讓客戶在元大體驗到不僅穩定安全，更是安心友善的數位環境。

根據元大期內部統計，截止今年9月，透過電子平台下單交易量占比高達96%以上，對比去年同期成長117%。其中使用程式交易下單量成長123%，顯見元大期提供的數位金融環境深受交易人青睞。此外，元大期擴大發展多元數位金融服務，獨家推出期權有聲書、商品短影音、系列教學課程以及大型線上講座等，輔助新手交易人與年輕族群能輕鬆了解期權商品與交易平台，讓客戶在元大享有「線上有深度，線下有溫度」的服務體驗。

今年元大期榮獲國際知名財資雜誌《The Asset》給予年度最佳衍生品期貨商，以及最佳新興數位技術之最高肯定，為亞洲唯一雙料獲獎之期貨商，彰顯公司於金融創新發展上，在國際市場亦備受肯定。未來元大期將持續發展多元數位金融服務場域，透過開戶效率提升、下單平台優化、數位風險監理以及智能交易輔助工具研發等，讓客戶完整體驗元大提供的專業金融服務。

(時報資訊)