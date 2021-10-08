7日《工商時報》頒發首屆舉辦的「數位金融獎」，元大期貨(6023)以「期權智能投資生態圈」數位金融服務，勇奪期貨組數位創新獎金質獎之最高殊榮。疫情推動數位生活，大眾已習慣且仰賴各式線上服務，元大期超前發展多元數位金融服務，從商品資訊、市場訊息、交易平台、行情風控、績效調整等，提供一站式全方位服務，為期貨業啟動新型態期權交易體驗。
元大期長期以「客戶需求」為服務核心，積極推升業務數位化、智能化與遵法化的金融體驗。今年10月起公司組織正式獨立成立數位金融部，為數位佈局啟動再升級，除了大規模升級交易系統軟硬體設備，提升客戶交易效能，更領先業界推出手機APP程式策略交易，結合國內外期權商品與多元智能策略組合，24小時監控策略交易績效，交易人可藉即時推播通知全天候掌握市場行情變化，不受時間與空間限制、無須盯盤，讓客戶在元大體驗到不僅穩定安全，更是安心友善的數位環境。
根據元大期內部統計，截止今年9月，透過電子平台下單交易量占比高達96%以上，對比去年同期成長117%。其中使用程式交易下單量成長123%，顯見元大期提供的數位金融環境深受交易人青睞。此外，元大期擴大發展多元數位金融服務，獨家推出期權有聲書、商品短影音、系列教學課程以及大型線上講座等，輔助新手交易人與年輕族群能輕鬆了解期權商品與交易平台，讓客戶在元大享有「線上有深度，線下有溫度」的服務體驗。
今年元大期榮獲國際知名財資雜誌《The Asset》給予年度最佳衍生品期貨商，以及最佳新興數位技術之最高肯定，為亞洲唯一雙料獲獎之期貨商，彰顯公司於金融創新發展上，在國際市場亦備受肯定。未來元大期將持續發展多元數位金融服務場域，透過開戶效率提升、下單平台優化、數位風險監理以及智能交易輔助工具研發等，讓客戶完整體驗元大提供的專業金融服務。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：