國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」一舉拿下工商時報首屆數位金融獎、證券組（投信投顧）數位資訊服務金質獎的肯定！「鉅亨買基金」不僅有便利的基金交易平台，也在今年推出國內第一個以買基金為設計主題的APP，加上與工研院合作研發的AI智能理財，可說是國內基金平台中，數位理財服務的領頭羊，如今榮獲這個獎項，更是對其客戶體驗的肯定！

「鉅亨買基金」成立至今六年餘，除了積極引進境內外基金在平台上架，更不斷優化平台服務，因此一路受到投資人力挺，開戶數、申購量快速成長。今年首度參加獎項甄選，即獲得專業評審的肯定，榮獲金質獎最高榮譽。「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，讓客戶可以「隨時隨地，買好基金」，是鉅亨買基金的使命，這個一站式下單的基金APP正是心血結晶。隨著數位理財需求迅速攀升，加上投資市場充滿不確定性，如何提升更優質的數位理財服務，讓投資人隨時因應市場動態，做好投資管理，將是「鉅亨買基金」未來持續努力的目標。

「鉅亨買基金」善用科技提升客戶理財的便利性，於今年推出國內第一個、也是目前基金平台唯一一個以買基金為設計主題的APP，不但可以瀏覽基金新聞，還可接收基金即時資訊、進行標的篩選比較、追蹤每日基金表現，並整合快捷下單等多項功能，一站式管理基金投資，更能隨時隨地輕鬆理財。同時也與工研院合作推出AI智能理財系統，是國內首個「懂配息」的機器人理財服務，而且會不斷檢視投資組合是否符合市場趨勢，來讓系統不斷進化，即使是投資新手也能輕鬆享受專業的投資服務。

很多人都有「到銀行買基金」才能得到服務的迷思，但張榮仁表示，隨著金融風暴後，投資人逐漸覺醒，銀行的推介與客戶利益往往存在衝突，因此自主投資人的數量正逐漸增加，到鉅亨等基金平台下單更是大勢所趨。「鉅亨買基金」目前提供多達56個基金品牌、近3,200檔的基金讓投資人交易，加上AI智能理財服務與主題式的投資組合，也有效解決投資人不知如何選擇基金標的的困擾。

另外在申購費用上，目前貝萊德、安聯等十大熱門系列基金合計近1,200檔基金，享有10年期定期定額0手續費，全站配息基金（超過2,000檔）基金也都是0手續費，加上終身免信託保管費，預期將再掀一波申購熱潮！

(時報資訊)