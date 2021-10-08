疫情加速了數位金融轉型趨勢，隨著民眾理財行為逐漸改變，不受時空限制並可降低實體接觸的數位服務，成為近年資產管理業者積極發展的趨勢。國民基金專家富蘭克林深耕台灣逾三十年，於2017年起便領先業界推出AI智能客服、線上開戶、國民理財機器人等數位金融服務，超前部屬的前瞻眼光，於首屆舉辦的數位金融大獎中榮獲「數位創新」、「數位普惠」、「數位業務優化」及「數位資訊服務」等多項領域獎項肯定，除了是本屆唯一獲獎的境外基金總代理業者，更展現品牌無縫接軌數位世代客戶需求的積極成果。
為鼓勵民眾投資時勿忘理財目標，富蘭克林近年提倡「存基金」概念，鼓勵投資人學習「持續投資不放棄」的紀律，聰明逢低掌握「升」機，就有機會享受「長期累積成大器」的成果，重新喚醒基金投資本質，強調用「存」基金的方式發揮長期累積、資產風險分散及專業經理人操盤等優勢。
富蘭克林在2020、2021年進行的「國民理財痛點大調查」與「國民數位理財大調查」中，分析出民眾投資真正痛點包含不知如何挑選產品、不懂何時進出、沒時間管理資產等，針對上述理財痛點富蘭克林致力優化「國民理財機器人」服務，除調降門檻並增加定期定額申購方式，今年加入「機器人2號-富動能」，二款機器人可為民眾推薦適合投組、全天候監控市場及機動再平衡等強大功能，運用金融科技回應民眾投資的優先需求。
「富蘭克林國民e帳戶」APP的設計，一反市面上普遍將網站精簡化成為手機使用的濫觴，重新定位為「個人理財助理」，提供每日市場焦點分析、重點產品表現、還符合時下「聽」的潮流，錄製精彩短影音，成為業界首款可以查詢庫存現況與線上交易的APP，在不佔用太多閱讀時間的前提下，讓投資者快速掌握產品資訊與後續操作建議，無論投資老手或新手皆能快速上手。
富蘭克林首創多項數位服務，滿足客戶投資循環的各面向需求，從線上開戶（銀行晶片卡開戶及網路銀行開戶）即開始滿足使用者不同習慣與不同情境的便利性；初期投資時亦可透過智能理財機器人輔助理財規劃，避免傳統人為銷售導向，同時導入chatbot智能客服，24小時皆能回覆客戶疑難雜症，讓數位服務不僅只著重平台上的銷售，更是以人為中心的全方位整合體驗。
(時報資訊)
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