由工商時報主辦的第一屆數位金融獎評鑑結果正式揭曉。在證券組的部分，本次吸引了包括綜合券商，投信投顧及期貨業者在內，共34家業者報名參賽，總報獎件數達90件，其中又以數位創新及普惠金融的獎項競爭最激烈。經過評審團歷經四個月的嚴謹作業，最後在六大獎項，各評選出1名金質獎及2名優質獎得主。由於此次競獎件數眾多，更凸顯能脫穎而出的得獎者，在推動數位金融發展上的超凡表現。

證券組跨三種業別，在各別公司得獎部分，綜合券商部分，中國信託證券獲得2金1優的獎項表現最出色;投信投顧部分，元大投信抱回2金4優獲利數最多;期貨部分，凱基期貨及群益期貨皆獲2金1優獎項的肯定，成為首屆數位金融獎證券組的共同大贏家。

在證券組的綜合券商分項競賽中，共有15家企業參賽，報名件數共45件，脫穎而出的六大金質獎項得主，分別是數位普惠金質獎由國泰證券獲得、數位創新金質獎由元大證券獲得、數位資訊服務金質獎及數位轉型典範金質獎皆由中國信託證券獲得、數位業務優化金質獎由富邦證券獲得、數位資訊安全金質獎由凱基證券獲得。

在個別企業部分，中國信託證券獲得數位轉型典範獎及數位資訊服務獎的金質獎，以及數位創新優質獎，以共2金1優的總成績成為分組最大贏家。此外，獲得1金、1優雙獎項的還有凱基證券，元大證券以及富邦證券，表現十分出色。

在投信投顧分組競賽部分，本屆總計12家企業參賽，報名件數28件。獲得該組六大金質獎的得主分別是：數位普惠金質獎由元大投信獲得、數位創新金質獎由群益投信獲得、數位資訊服務金質獎由鉅亨投顧獲得、數位轉型典範金質獎由國泰投信獲得、數位業務優化金質獎由群益投信獲得、數位資訊安全金質獎由元大投信獲得。

個別公司中，元大投信共獲2金質獎4優質獎， 群益投信共獲2金質獎3優質獎，富蘭克林證券投顧獲四優質獎，評審團對這些公司在推動數位金融時，能在各面向上都做出卓越成績，給予高度的肯定。

在期貨分項競賽部分，總計有7家企業參獎，報名件數共17件。得到金質獎肯定的是：數位創新金質獎由元大期貨獲得、數位資訊服務金質獎由群益期貨獲得，數位轉型典範金質獎由群益期貨獲得、數位業務優化金質獎及數位資訊安全金質獎皆由凱基期貨獲得。惟在數位普惠獎部分，評審團因參賽者在改善弱勢服務的效益方面，未符合數位普惠獎評分主旨及各項目的要求，最終做出從缺的決定。

(時報資訊)