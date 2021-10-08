由工商時報主辦的第一屆數位金融獎評鑑結果正式揭曉。保險組的壽險分組國泰人壽堪稱大贏家，拿下六個金質獎項的半數，富邦、台灣與南山三家業者緊追在後；產險分組的最後結果則是百花齊放，包括國泰世紀、新安東京海上、泰安、富邦等業者，在不同數位發展領域上的表現，都得到評審的青睞。

主辦單位工商時報表示，對於保險業者在數位金融發展上的努力，相當肯定，期待這群保險市場的數位尖兵們，成為領頭羊，繼續帶領台灣金融市場加速的轉型。

國泰人壽一舉拿下數位轉型典範、網路投保服務及數位資訊服務三項金質獎。在數位轉型方面，參照國際歐美企業轉型經驗，成立轉型委員會，配合推出金融創新實驗室計畫，讓組織文化轉型，並以「風險分」帶動商品及服務模式翻轉，獲客戶高滿意度肯定。

國泰世紀產險也拿下了數位轉型典範、數位資訊安全兩項金質獎。以數位轉型為例，經由改造商業險報價流程，讓報價退件率下降5成，並於2020年成為首家取得環保署「碳標籤」的產險公司。

富邦金控下的人壽與產險兩公司，亦是本次評鑑活動的贏家，分別拿下了壽險分組的數位資訊安全獎、產險分組的網路投保服務獎。富邦人壽各單位也設有「資安促進主管」，辦理該單位各項資安作業。

中信金控下的台灣人壽在數位創新上的成就，同樣得到評審青睞。首創遊戲化的健康服務TeamWalk，為業界首創「手遊型健康管理 APP」，仿造手機遊戲設計模式，融入健康挑戰及目標。

產險業在數位創新上的表現，則是新安東京海上產險最受關注。提供短期租借車保險保障第三人責任險及車碰車車體險以日計費、新型態的共享汽車加碼險等，均頗富創意和實用性。

評審群把數位普惠獎給南山人壽，鼓勵對改善弱勢服務的貢獻。包括推出第二期糖尿病保單、針對高齡社會及身心障礙、三高等設計專屬商品，彰顯對普惠價值的用心。

泰安產險則是產險分組數位資訊服務的獲勝者。全站埋設隱形人機驗證（reCaptcha）機制、旅行綜合保險線上理賠通知服務等創新作法，在諸多競爭者中脫穎而出。

(時報資訊)