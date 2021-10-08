台灣期貨交易所董事長吳自心表示，期貨屬於衍生性金融商品之一，與國際連動程度特別密切，近年來，因市場波動加劇，帶動期貨成交量大幅成長，期貨業者在資訊科技上的努力也逐漸被看見。未來將持續努力及優化交易平台，在促進台灣金融科技發展上，扮演重要角色。
第一屆工商時報數位金融獎7日進行頒獎典禮，證券組的期貨獎項部分，分別就數位轉型典範、數位創新、數位普惠、數位業務優化、數位資訊安全及數位資訊服務六大面向，頒發了11個獎項，由元大、凱基、群益、永豐、統一5家期貨業者脫穎而出。
擔任頒獎人的吳自心說，台灣期貨市場日盤加上夜盤，交易時間長達19個小時，與國際市場連結程度相當高。因此，期貨商對於資訊科技的相關應用，相當的重視，也投入了許多的資源，此次工商時報數位金融獎的舉辦，讓各家期貨業者的努力獲得肯定。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：