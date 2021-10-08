台灣期貨交易所董事長吳自心表示，期貨屬於衍生性金融商品之一，與國際連動程度特別密切，近年來，因市場波動加劇，帶動期貨成交量大幅成長，期貨業者在資訊科技上的努力也逐漸被看見。未來將持續努力及優化交易平台，在促進台灣金融科技發展上，扮演重要角色。

第一屆工商時報數位金融獎7日進行頒獎典禮，證券組的期貨獎項部分，分別就數位轉型典範、數位創新、數位普惠、數位業務優化、數位資訊安全及數位資訊服務六大面向，頒發了11個獎項，由元大、凱基、群益、永豐、統一5家期貨業者脫穎而出。

擔任頒獎人的吳自心說，台灣期貨市場日盤加上夜盤，交易時間長達19個小時，與國際市場連結程度相當高。因此，期貨商對於資訊科技的相關應用，相當的重視，也投入了許多的資源，此次工商時報數位金融獎的舉辦，讓各家期貨業者的努力獲得肯定。

(時報資訊)