新冠肺炎疫情加速數位發展，保險事業發展中心董事長桂先農7日表示，數位能力決定哪家保險公司能拿到更多的保費，保險公司應迅速建構數據分析能力，及線上購買保險平台，幫助客戶順暢購買保單，才能成為贏家。

桂先農是第一屆工商時報數位金融獎的保險組召集人，他在出席頒獎典禮時致詞時，引用了瑞士再保2021年7月發布的研究報告指出，新冠疫情讓全球數位化使用大幅成長，2020年全球寬頻流量上升了51％，數位化的使用習慣將成為常態，實質改變經濟的運作方式。

桂先農指出，對保險業而言，新冠疫情提高消費者的風險意識，提升保險需求及保費收入，更造成消費者加速利用數位方式從事線上保險交易，促成所有保險價值鏈包括招攬、核保、理賠及售後服務等環節的數位化，創造保險公司提供全方位數位服務的機會。

就全球保險市場而言，數位化基礎設施健全及數位普及度高的地區，預期保費收入成長最大。

(時報資訊)